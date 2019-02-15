阿嬤養5天！孫女體重狂飆「4.3→5.5kg」雙下巴萌爆...媽回家看傻眼





▲她把女兒送到媽媽家5天，整個人圓了一圈。（圖／斑比授權提供）

記者徐溱謐／採訪報導

阿嬤養孫子從來不手軟！新手媽媽斑比日前把剛出生一個多月的女兒送到爸媽家5天，沒想到下次見到女兒幾乎要認不出來，本來尖尖的下巴整個消失不見，臉頰還多出2坨肉，整個臉腫了一圈，讓她傻眼地說，難道這就是老一輩說的「一夜大一寸」嗎？才5天竟然能變這麼多。

斑比接受《ETtoday新聞雲》採訪時說，前幾天因為老公不小心得了流感需要隔離，女兒又剛出生1個多月抵抗力非常弱，所以就帶回娘家給媽媽照顧5天，結果才這幾天的功夫，女兒竟然整個人圓了一圈，原本尖尖小巧的下巴完全消失，還出現飽滿的雙下巴。

▲媽媽說女兒對自己圓了一圈也非常困惑。（圖／斑比授權提供）

斑比說剛做完月子的時候有幫女兒量體重，那時候才4.3公斤而已，結果這次讓媽媽照顧5天，女兒的體重就瞬間飆到5.5公斤，讓她直呼媽媽根本是神隊友，「一夜大一寸，養得超好的」。

這名阿嬤其實才52歲而已，在女兒旁邊看起來就像姊妹，而剛出生的孫女還剛好跟她同一天生日，自然特別疼愛這個小孫女。斑比說，女兒在阿嬤家每天都吃好睡好，阿嬤總是把孫女當洋娃娃在照顧，常常幫她換不同的衣服和造型拍照。

▲阿嬤才52歲，在女兒旁邊看起來就像姊妹。（圖／斑比授權提供）

許多網友看到她貼出女兒的對比照，都很想知道阿嬤到底是用什麼方式把孫女養得這麼好，斑比說其實沒有什麼秘方，「就是3～4個小時喝奶，奶量90～120cc，然後阿嬤餵都沒有剩下神秘的30cc，喝不完會先溫著，然後拍嗝休息一下再餵完，還有給阿嬤帶都很好睡，睡很久很神奇。」

▼孫女在阿公阿嬤懷裡備受寵愛。（圖／斑比授權提供）