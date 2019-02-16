買烤鴨回家…她洗完澡「兒吃到剩2片皮」崩潰　網點出關鍵：超孝順

▲原PO思念已久的烤鴨，全被兒子吃掉。（圖／翻攝爆怨公社）



網搜小組／鄒鎮宇報導

一名女網友表示，她因整天沒吃東西非常飢餓，便買了烤鴨兩吃回家，當她打算洗澡後準備用餐，出來時竟發現都被兒子吃光，讓她當場崩潰。沒想到，網友看完竟直呼「他超孝順」。

該名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，她整天吃只喝了一杯豆漿，飢腸轆轆的她看到路邊的烤鴨，便立刻點了半隻烤鴨，還另外買了一盒鐵板麵要給兒子吃。

原PO說，她回家先洗澡，讓兒子先吃麵配鴨肉，打算出來後好好享受美食，沒想到30分鐘洗好後，盤子內竟只剩兩片鴨皮和蔥，讓她直接崩潰，「那二片還只是皮..沒有肉」，「乾....肚子好餓啊啊啊啊啊啊！不說了...來去啃炒骨」。

▲網友看完大讚兒子孝順。（圖／翻攝爆怨公社）



悲慘的經歷也讓網友笑翻，「下次大辣全炒，全都你的」、「該打屁股，再餓都要想到還沒吃的人」、「乖，下次買一隻就有得吃了！」、「還好是兒子，如果是老公現在結果就不是這麼簡單了」、「我兒子如果吃東西都不留給其他人..一定會被我揍一頓..這是我家大忌」。

「皮就是好吃！」也有網友大讚兒子孝順，「我都把皮吃掉，肉給家人吃XD」、「兒子好乖，留下二片精華」、「留的這兩片這才是精華~~好孩子！」、「皮和炒骨才好吃啊，孩子把最好的留給妳了」、「孝順啊！還知道要留蔥」、「皮超好吃～你兒子很孝順」。