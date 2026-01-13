獨／首例詐團會計師顯赫資歷曝　高雄議員：服務處沒人找他諮詢

▲群賦會計師事務所主持人鄭富明因勾結詐團遭檢方聲押獲准。（圖／群賦會計師事務所官網(左)、翻攝自黃文益臉書）

記者張君豪、吳奕靖／連線報導

刑事局偵一大隊偵辦投資詐騙案，意外挖出「專業會計師淪詐團幫凶」。高雄市群賦會計師事務所所長鄭富明，不僅是高雄市政府輪值會計師，還曾擔任市議員諮詢顧問、法院指定破產管理人，卻涉嫌以「不實驗資」手法，在短短數月內替境外詐騙集團設立22家人頭公司，讓詐團得以透過公司帳戶，迅速將被害人血汗錢洗到海外。檢警追查發現，光是目前掌握的案件，受害金額就已超過2500萬元，鄭到案後供詞避重就輕，遭法院裁定羈押禁見。



議員顧問身分掀波瀾

鄭富明也因此成為台灣第一個與詐團勾結遭檢警聲押成功的會計師，加上鄭富明曾對外聲稱，曾擔任高雄市議員黃文益的顧問，參加議員黃文益的免費扶助諮詢服務，對此黃文益13日上午回應《Ettoday新聞雲》記者表示：「鄭男在2021年經朋友詢問想加入提供民眾免費諮詢扶助服務，他是會計專業，想提供相關諮詢服務，但因為來過幾次，過程中沒民眾找他服務，鄭男就離開，雙方僅有數面之緣」黃文益否認曾委託鄭姓會計師曾當顧問：「那是鄭男自己對外宣稱說法」。

▲群賦會計師事務所主持人鄭富明。（圖／翻攝自群賦會計師事務所網頁）

詐團鑽公司登記驗資不實漏洞

檢警進一步揭露詐騙關鍵手法，鄭富明接受詐團委託，利用俗稱「不實驗資」模式，先走公司登記資本額依序匯款，等營業登記到手後，教唆詐團把錢匯走，讓詐團僅花行政規費，卻輕鬆拿到「合法公司」外衣，詐團就能一間接一間複製設立人頭公司，藉此持續吸金持續洗錢。

驗資漏洞政府不管銀行也被騙

更誇張的是，部分被害人甚至直接把積蓄匯進詐團公司帳戶，警方接獲報案後雖依法通知銀行凍結帳戶，卻因有會計師背書，加上詐團出示偽造的進貨證明、銷貨單據，讓銀行遭矇騙解凍帳戶。銀行員與警員第一時間根本難辨爭議金流是否涉及犯罪，詐團就可把大筆贓款匯往馬來西亞。檢警也將全面檢討地方政府公司登記制度，針對公司資本額登記查驗未落實、後續也無稽查漏洞，通報啟動全面清查。

