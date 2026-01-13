高雄知名熱炒店翻車！廚師邊哈菸邊備餐　還有米奇跑來跑去

記者許宥孺／高雄報導

高雄愛河旁知名熱炒店「東京酒場」驚傳食安危機！有民眾日前前往該店用餐時，直擊一名廚師在料理區備料區抽菸，且未佩戴口罩，將離譜行徑全錄下。高雄市衛生局獲報後，昨（12）日派員突擊檢查，業者坦承影片屬實，衛生局將依食安法等法開罰，最高可處300萬元罰鍰。

▲高雄知名熱炒店廚師邊哈菸邊備餐。（圖／翻攝自threads/otter.9527945授權）



一名網友在threads發文指出，日前到愛河附近的知名百元熱炒店「東京X場」用餐，發現廚師竟在烤檯料理區大喇喇的抽菸，且未佩戴口罩，就在備餐區吞雲吐霧，雖有錄影為證，僅拍下燒烤區師傅的畫面，但實際所見不只一位廚師抽菸。此外，網友還看到「米奇」跑來跑去，嚇得直呼以後不敢去了。

網友看完影片後也嚇壞，還有消費者分享先前的用餐經驗，「這家不就是高雄人都知道的大雷店嗎？」、「好噁喔，拜託不要有人踩雷進去裡面用餐」、「他是我去過唯一一家熱炒店有收服務費的」、「外牆寫100，可以去檢舉欺騙消費者」。

▲衛生局前往熱炒店稽查，揪出衛生缺失。（圖／記者許宥孺翻攝）



高雄市衛生局獲報後前往熱炒店稽查，業者現場坦承影片內容屬實，並說明該名抽菸員工已於2025年12月29日離職。針對廚師在料理區抽菸及未戴口罩等缺失，衛生局將依《高雄市公共飲食場所衛生管理辦法》及《食品安全衛生管理法》第47條規定，裁罰新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

此外，衛生局稽查時還發現該店作業場所不潔、從業人員未依規定佩戴口罩等缺失，已要求業者限期改善。衛生局強調，若屆期仍未改善，將依《食安法》第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上、2億元以下罰鍰。