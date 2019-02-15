2度錯過教育部長…管碧玲曾私下建議「聘任管中閔的時機點」





▲立委管碧玲。（圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

2018年7月內閣改組時，民進黨立委管碧玲曾被傳出要接掌懸缺已久的教育部長一職，結果仍由內政部長葉俊榮接任。即將任職民進黨立院黨團幹事長的管碧玲14日接受廣播節目專訪，談及自己曾3度錯過入閣機會，確實有2次是接教育部長，不過1次是在時任教育部長潘文忠準備下台之際，後來卻換成了吳茂昆。管並透露，曾私下建議潘聘任管中閔的時機點。

被廣播主持人黃光芹問到，為什麼3次與入閣機會擦肩而過？管碧玲說，有1次是在管中閔事件充滿爭議、時任教育部長潘文忠準備離開的時候，在非常緊急的狀態之下，然後也不確定選區會不會被改掉，前行政院長賴清德就邀請她擔任教育部長，而自己長期在國家教育文化委員會，也認為國家有需要，便同意此邀請。

管碧玲提到，3次錯過入閣機會，其中2次就是教育部長職務，當時「我都同意了」，媒體也多多少少有寫一些。這2次錯過教育部長，原因一次強、一次比較弱，因為當時縣市長要選舉，如果自己離開立委職務了，就要進行補選，以高雄市的選舉來講，就會先被擾動，但在當時包括高雄市長候選人陳其邁等的評估下，都覺得「冷戰」才是對的，所以不需要去擾動一個立法委員的補選。

管碧玲沒當教育部長，這個職缺改由吳茂昆去填滿，然而後者卻只當了41天就因為「拔管案」請辭，被外界視為「最短命的教長」。關於為什麼派吳茂昆？管碧玲說，其實自己也不太了解，但對方是一個中央研究院的院士，學術地位崇榮，應該是著眼於高教的說服力，由其是管中閔的事件發生在台灣第一學府，不論是聘管或是不聘管，教育部長必須壓得住高教，大概是因為這樣，才思考專業的人選。

被問到如果接掌教育部，如何處理管中閔事件？管碧玲表示，因為這件事情是發展中的，不同階段會有不同的處理方式，例如去年3月台大開完校務會議，不願行政部門介入選舉時，她曾私下跟潘文忠建議，這是聘任管中閔的好時機，但後來又出現其他事情，以致於教育部錯過這個時間點。