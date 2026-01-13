　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨訪美結束「等待轉機回台」　省住宿、連去餐廳吃飯都沒時間

▲▼林子宇貼出與黃國昌合照。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

▲林子宇貼出與黃國昌合照。（圖／翻攝自Facebook／林子宇）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席黃國昌11日率團閃電訪問華府，就高關稅及國防軍購議題與美方人員面對面會談，隨同出訪的民眾黨立院黨團主任陳智菡指出，「真相將會在1月14日訪美團訪台後，向國人清楚報告說明」。另外，民眾黨前國際部主任林子宇今（13日）也表示，在芝加哥等待轉機要回台灣了，他們省住宿、連進去家「餐廳」吃飯都沒時間，只為抓緊時間精準拜會各單位，為了酸而酸實在可笑。

民眾黨11日突發布通知，預告黨主席黃國昌將率候任立委王安祥、立法院黨團主任陳智菡及民眾黨前國際部主任林子宇「閃電」出訪華府。民眾黨指出，預計將與美方5個部門，進行實體會議。

林子宇稍早貼出多張照片表示，在芝加哥等待轉機要回台灣了！能坐下來休息的時候才感覺到餓，買了此行第十杯咖啡，還有唸書時偶爾會吃的Dunkin’ sausage cheese croissant （機場也沒有什麼便宜的選擇），上一餐是會議中間半小時在旁邊的星巴克買了個類似的組合。

林子宇說，身體不累，但看到酸言酸語倒是心累，沒有住宿、快閃出訪，因為台灣很多事刻不容緩；至於浪費公帑更好笑，自己負責處理事前作業，誰負擔旅費自己豈不知道，為了酸而酸實在可笑。

林子宇透露，他們省住宿、連進去家「餐廳」吃飯都沒時間，只為抓緊時間精準拜會各單位，其中不少老朋友熟面孔，順道跟這些人說一聲自己還要打2026選戰，看到大家在各自崗位努力其實也挺好的。

林子宇強調，身為幕僚，對此行自己心存感激，返台後除了向國人交代外，也有地方行程等著她，就繼續努力吧。

▲▼林子宇貼出與黃國昌合照。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

另外，立法院民眾黨團主任陳智菡也貼出照片表示「回家」，黃國昌都還沒返台，就開始有知情人士刻意放風為民眾黨這趟華府行「打預防針」，「真相將會在1月14日訪美團訪台後，向國人清楚報告說明」。

▼陳智菡貼出照片表示將要回程。(圖／翻攝自Facebook／陳智菡）

▲

01/11 全台詐欺最新數據

400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣
警侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光
台南社會局驚藏大內鬼！　5407萬全進私人口袋
知名嬰幼兒海苔「鎘超標48倍」家長崩潰　全面回收下架

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

立法院會今（13日）三讀修正通過《使用牌照稅法》第7條條文，身心障礙者二親等親屬車籍與身障者同一戶籍者，供該身心障礙者使用的車輛，可適用免徵使用牌照稅優惠。另外，為協助本土啤酒品牌長期營運生存與發展、降低啤酒生產成本等，今院會三讀修正《海關進口稅則》，將啤酒原料麥芽及啤酒花的稅率調整為免稅。

民眾黨黃國昌華府訪美林子宇陳智菡關稅

