川普想「直接對伊朗動武」！　范斯、白宮幕僚勸：先別放棄外交

記者王佩翊／綜合報導

伊朗當局對示威民眾進行血腥鎮壓，美國總統川普放話「已經準備好協助伊朗人民」。儘管尚未拍板，但傳出川普已經聽取攻打伊朗的相關簡報。知情官員透露，川普本人目前「傾向動武」，但以副總統范斯為核心的白宮高層團隊仍在極力說服川普，希望他在採取武力行動之前，優先透過外交管道與德黑蘭當局進行溝通。

▲范斯力勸總統川普先別放棄外交管道。（圖／路透）

軍事打擊仍是首選 外交管道同步進行

根據《華爾街日報》與《Axios新聞網》報導，川普預計在13日與國家安全高層進行會商，屆時將敲定最終的因應策略。而除了軍事進攻外，美國還準備了幾個手段，包含對伊朗政權核心人物或該國的能源與金融部門實施新一輪制裁、對所有與伊朗進行商業往來的國家祭出25％懲罰性關稅、發動網路攻擊癱瘓伊朗政府系統，以及透過網路「影響力作戰」來擴大示威者的聲量。

消息人士指出，目前川普心中偏向直接選擇軍事手段，但隨著伊朗國內情勢變化，以及與幕僚團隊的持續討論，他的想法仍有可能轉向。有官員研判，川普可能採取先發制人策略，透過軍事行動展現實力後，再與德黑蘭展開實質談判。值得注意的是，川普特使魏科夫目前已與伊朗外長建立聯繫管道，外交斡旋正悄悄展開。

航母缺席無礙動武 美軍仍有多重打擊選項

儘管美國目前在中東地區並無航空母艦打擊群部署，但官員強調這不影響川普下達攻擊命令的能力。美軍可調動轟炸機、戰鬥機或利用海軍艦艇對伊朗目標發動精準打擊。

投資顧問機構BCA Research首席地緣政治分析師格特肯分析，若華府真的決定出手，可運用的工具從網路攻擊、特種部隊破壞行動、無人機襲擊到海空軍飛彈攻擊應有盡有。可能的攻擊目標涵蓋核設施、軍事基礎建設或政府機關，目的是削弱伊朗政權的運作能量。

專家示警動武恐反效果 政權反而更團結

多位專家對軍事行動的效益提出質疑。華府智庫布魯金斯研究所外交政策項目主管、伊朗問題專家馬洛尼警告，武力攻擊可能促使伊朗政權採取防禦姿態，雖然在國際上會變得更加脆弱與孤立，但面對美國時反而會更敢於冒險，政權核心成員也會因外部威脅而更加緊密團結。

以色列國家安全研究所資深研究員希特里諾維奇也指出，若只是象徵性的軍事行動，反而可能讓局勢更加複雜難解。

兩難困局難解 伊朗具備反擊能力

希特里諾維奇進一步分析，當前情勢已陷入極致的兩難：大規模空襲或許能削弱伊朗政權的鎮壓能力，但同時也可能刺激政權內部更加團結，並引發區域衝突全面升級。在伊朗國內缺乏強而有力的反對勢力情況下，空襲可能在戰術層面達成目標，卻未必能實現戰略層次的成效。