高鐵全線恢復行駛　旅客延誤逾30分鐘可退費1成

▲高鐵台南站發生旅客衝撞列車落軌意外。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵台南站今上午10時44分發生旅客衝撞進站列車落軌意外，造成1307車次台南到左營間暫停營運，多班次延誤。高鐵公司說明，今中午12時54分全線已恢復營運，因屬不可歸責和不可抗力因素，延誤超過30分鐘班次將退還票價10%，至於可退費人數以及延誤班次仍待統計。

高鐵今一列1307車次抵達台南站時，有旅客衝撞該列車，發生落軌，旅客不幸死亡，該列車台南到左營停駛，也造成部分列車延誤，該案已由鐵路警察調查。該起事件也影響高鐵取消1307車次後續台南-左營營運，配合進行事件調查，部分列車因運轉調度，也出現延誤。

台灣高鐵下午表示，高鐵台南站今(13)日發生旅客落軌事件，經鐵路警察完成調查並報請檢察官同意，12:54全線已恢復正常營運，請旅客安心搭乘。

高鐵公司表示，感謝旅客在調查期間的耐心與配合，若因此造成行程延誤，依照高鐵旅客運送契約，該事件非可歸責於高鐵公司，亦非屬不可抗力事由，依退費補償規定，將退還行程延誤超過30分鐘以上旅客實收票價之10%。

高鐵公司強調，目前正積極進行車站月台門工程，耗資20.5億元，分階段建置，預計2028年3月全線完成，以防止物品掉落軌道，更確保旅客安全。