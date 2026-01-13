　
港務公司去年營收235億元創新高　高雄港獲全球貨櫃港第9名

▲▼台灣港務公司董事長周永暉。（圖／記者周湘芸攝）

▲台灣港務公司董事長周永暉。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

去年全球經濟衝擊，台灣港務公司去年營收仍達235億元，較前年成長15億元，創下歷史新高，貨櫃量也達1,351萬TEU。另外，高雄港更獲挪威船級社（DNV）全球貨櫃港運作效能評比第9名。

港務公司董事長周永暉表示，去年全球經濟衝擊，但台灣海運表現仍不錯，營收達235億元，成長15億元，貨櫃1350億萬TEU，今年來到關稅最後階段，預估營收表現會與去年持平。

周永暉指出，今年全球貨櫃不再只重視「量」，而是要求質量並進，包括供應鏈、效率、配套措施等，重新定義貨櫃港口。高雄港去年在挪威船級社（DNV）全球貨櫃港運作效能評比，獲得第9名，高雄港旅運中心也變身為郵輪旅運大樓，希望讓國際郵輪能更多元化，鼓勵旅客能停留。

周永暉表示，這2年全球經濟受到衝擊，海運也調整很多，去年港務公司調配不錯，營收達235億元，貨櫃量達1,351萬TEU。另外，疫後港口更多元化，去年郵輪表現也不錯，今年元旦港務公司成立郵輪推廣科，7月基隆分公司也將成立郵輪發展處，盤點各項軟硬體優化。

周永暉表示，看好郵輪發展趨勢，港務公司成立郵輪專責單位，希望與觀光署充分合作，鎖定基隆港與日、韓的北三角，高雄港與菲律賓及越南加大姐妹港合作，也希望跟航港局加強跳島旅遊。

周永暉指出，隨著全球經濟發展，今年持續謹慎看待，目前三大航商表現都不錯，看起來會持平發展，關稅戰也來到最後階段，預期今年港務表現跟去年持平，會持續關注，保持因應措施。

近期面板報價止跌回升、中國大陸將於農曆年間計劃減產，以及股價位階偏吸引資金進駐，今（12）日群創不畏5分鐘一盤分盤交易，股價開高走高，強攻22元漲停價位，友達開低後迅速急漲幅逾8%，來到15.75元，開盤一個小時，成交量達26.8萬張，居上市個股第一名，彩晶（6116）分盤交易首日，股價開低之後，跌勢收斂，幾乎回到10.5元平盤之上價位。

