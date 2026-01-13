Cheap影射雷虎挨告　486先生嘆「沒死也半條命」：這輩子完蛋了

▲Cheap。（圖／翻攝自臉書／Cheap）

記者施怡妏／綜合報導

百萬YouTuber「Cheap」影片因內容涉及影射上市公司雷虎科技（8033）為特定股東的「套利工具」，雷虎12日發聲駁斥，表示已完成蒐證，將正式提告維護股東權益。對此，電商網紅「486先生」陳延昶表示，「Cheap這次真的惹下大麻煩，這下沒死也半條命！」

「不死也脫一層皮」 486先生點出Cheap三大壓力



電商網紅「486先生」陳延昶在粉專發文，Cheap之所以「不死也脫一層皮」，關鍵在於是否能提出明確證據，證明影片指控有所本，且具可靠消息來源；否則一旦遭刑事、民事雙重夾擊，只要其中一項敗訴，面對市值數十億元的上市公司，「那種以億為單位的民事鉅額賠償金，恐怕會讓他這輩子就此完蛋」，更別說《證券交易法》是3年以上10年以下的刑責，「一旦坐牢，他這輩子就毀了。」

陳延昶直言，即便官司輸贏未定，仍可預期幾項必然出現的情況，首先，Cheap勢必得投入大量資源尋求專業律師協助，尤其若涉及證券法領域，訴訟成本與律師費用恐遠高於一般刑民案件，「光是律師費，他就要先脫一層皮。然後他最大問題是就算有錢，但他不知道不認識這種專業的律師阿」。

其次，訴訟時間通常拉長，長期承受可能破產或面臨刑責的壓力，「這種精神壓力足以讓他崩潰。」

陳延昶認為雷虎絕對會「告到底」，並動用最強的法務團隊，因為雷虎身處軍用商規無人機相關產業，外界言論不僅可能牽動股價，更可能影響政府信任、標案合作與對外技術合作的誠信，「這已經升級到國家戰略產業的層次，為了向政府與合作夥伴自清，雷虎絕對會火力全開。換做是我，絕對會開幹到底！」

他也提醒，法院審理此類案件時，常會考量發言者的社會影響力，Cheap身為百萬網紅，在法律上被認為擁有比一般人更高的媒體權力，查證義務與標準可能被要求更高，若僅憑網路傳言製作內容，恐被認定具有重大過失。他也呼籲，網路發言應更謹慎，並建議「 一個人這一生一定要認識三師：醫師、律師跟會計師。」