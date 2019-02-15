呆萌女看婦科！聯絡人填男友...關係欄曝「性福私生活」　網笑：還好沒寫3.5次

▲他陪女友看婦科，差點曝光兩人的閨房私事。（示意圖／Pixabay，與本文當事人無關）

網搜小組／綜合報導

講話的時候不小心會錯意就可能造成天差地別的結果。一名網友日前陪女友到婦產科看診，在填寫初診資料表時，女友在緊急連絡人的欄位寫了他的名字，但關係欄位卻不知道怎麼填，他告訴女友就直接寫「友」就可以了，沒想到女友竟直接在關係欄位寫「有」，讓他非常傻眼。

這名網友在PTT笨版上貼文，因為女友最近的生理週期有點不正常，而且常有生理痛的問題，所以找了一天陪她去看婦科檢查一下。到了診所填寫初診資料表時，女友毫不猶豫就在緊急聯絡人的欄位填上她的名字，但關係的欄位卻不知道怎麼填，就向他求助。

他一聽就跟女友說直接填上「友」就好，女友聽了略感困惑地問了一句「真的嗎？」但還是照他的意思寫了上去，結果等女友寫好資料他一看，緊急連絡人欄位寫著他的名字，但兩人的關係欄位卻寫著「有」，看到女友超呆萌的行為他簡直笑翻了，開玩笑地說，「有超ㄎㄧㄤ的女友真的每天都充滿樂趣」。

網友們看到他的貼文都笑翻了，紛紛推文表示，「我有遇過填男女關係的 （傻眼」、「原來是有沒有發生關係的意思啊」、「認真回，應該填伴侶比較對啦」、「關係：每天至少一次，視心情而增加」、「還好她沒寫3.5次」、「有關係」、「怎麼不填老公看完直接去登記」。

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