房東賣屋不分紅！房客嗆跳樓變凶宅　辯：受5億高中生案影響

▲租屋示意圖。（圖／Unsplash）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名伍姓房客因不滿房東出售房屋卻拒絕「分紅」，竟傳訊揚言要跳樓，還嗆聲要讓房子變成凶宅，嚇得房東報警提告，法院審理後，依恐嚇危害安全罪判伍男徒刑2月，得易科罰金。

判決指出，伍姓男子透過房仲向蔡姓房東承租房屋，租期至2024年6月底，租約到期前，蔡男因打算出售房屋，希望伍男能提前搬離，伍男起初答應，但要求房東不得扣留押金，蔡男同意不扣押金，卻希望伍男能補繳部分房租，雙方因此僵持不下。

不料伍男隨後再加碼開條件，要求蔡男賣房後須給他「一個月租金當紅利」，遭房東一口回絕，雙方關係徹底決裂。伍男情緒失控，接連傳訊恐嚇，揚言要向國稅局檢舉房東，到大學門口舉牌爆料他的私生活，甚至放話要到房東住處「跳樓自殺」，逼全棟住戶與媒體關注，讓房子成為凶宅。

蔡姓房東心生恐懼報警提告，高雄地院簡易庭審理時，伍男辯稱只是氣話，沒有真的要傷害房東，但法官認為其言詞已足以使人心生畏懼，依法判處徒刑2月，得易科罰金。

伍男不服上訴，還辯稱自己是受到「5億高中生跳樓事件」影響，一時有感而發，希望從輕量刑，但二審法官不採信其說法，駁回上訴，判決2月徒刑確定，得易科罰金。