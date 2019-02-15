洗臉台隨手拿！他沖完水「手上抓這罐」崩潰　猛翻白眼：幹嘛放洗面乳旁邊

▲原PO洗完臉，發現自己拿到……（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／綜合報導

為了吸引女性消費者，很多包裝設計都是走粉嫩色系，一名男子卻因此掉入陷阱。這名男網友貼文表示，他洗臉時拿起一旁粉色的「洗面乳」，洗完之後發現真正的洗面乳竟然還在桌上，翻過來查看後，馬上「超級無敵翻白眼」。其他人紛紛笑噴「這樣臉就會粉嫩粉嫩」、「摸了自己的臉就像在摸____一樣」。

「我拜託妳們女人……不要隨便把這種東西，放在浴室的洗面乳旁邊好不好？」這位男網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出一張照片，只見原PO拿著一瓶粉色管狀的產品，看起來就像是洗面乳，但仔細看看商品名稱卻是「私密粉嫩日用潔露」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲啊！拿到私密處洗潔露了，難怪覺得臉特別咕溜 XD（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

原PO忍不住大呼，情人節他沒人陪已經夠慘了，「還害伶北拿錯………把它當成洗面乳來洗臉，『私密處清潔露？』超級無敵翻白眼」。原來這瓶是女孩子拿來清洗私密處的洗潔露，號稱能維持私密處生理衛生平衡、健康。她也透露，這瓶洗潔露是家人的，

看到貼文後，其他人紛紛笑噴，「臉會變嫩白」、「洗完有沒有粉嫩粉嫩的」、「笨笨的，這瓶很貴餒」、「這溫和不刺激，還可以保養肌膚」、「這一條480，你天天洗說不定可以返老還童」、「我哥也幹過……還問我哪買的，臉變很古溜」、「看了那麼多留言，我是否也應該買一罐來洗臉？」

不少苦主則留言「沒事啦我也不小心拿來洗臉過，我還不小心把洗面乳拿去洗……」、「我還拿錯過洗狗的」、「放心，你還沒試過用私密處清潔液當漱口水都還算好」、「說出來讓你心情好點！拿來洗臉還好啊⋯我還眼瞎拿來刷牙，超苦！刷一下宿醉都好了」、「還好吧？有些牙膏做的跟洗面乳一樣才叫人X，洗後臉很涼、嘴巴裡味道那是一輩子都忘不了」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！