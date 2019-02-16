撞球小將騎車左轉被撞死　肇事者坦承「時速60公里」不起訴

▲撞球小將庄念享遇車禍不治死亡時，年僅19歲。（圖為資料照／家屬提供）

記者劉昌松／台北報導

被撞球天后柳信美視為愛徒的撞球小將庄念享，2018年5月間騎車行經台北市天母東路，要左轉進入忠誠路時，遭對向機車撞上，庄因肝臟破裂，送醫不治，庄母怒控對向機車周姓騎士過失致死，但士林地檢署調查後，根據2次事故鑑定報告，認為肇事原因是庄轉彎未禮讓直行車，周男毫無責任，處分周男不起訴。

庄念享曾就讀台北市立復興高中體育班撞球隊，在國內外比賽成績皆相當優異，是北體的撞球小將，2018年5月16日傍晚6點半，當時年僅19歲的庄下課要去小吃店打工，騎機車行經天母東路東往西方向，左轉要進入忠誠路時，突然遭天母東路西往東方向，對向而來的周男機車撞擊，庄倒地送醫，隔天仍因肝腎等臟器受損，多器官衰竭不治。

▲車禍發生後，庄念享的機車（左）龍頭幾乎快整個掉下來；而對方騎車的機車前方大燈也全毀。（圖為資料照／家屬提供）

事發後，周男自己坦承當時時速約60公里，且穿越馬路時，號誌是黃燈，看到庄的機車時，雙方只剩一個車身距離，他按喇叭提醒，也放掉油門，並試圖往路邊閃避，但仍沒閃過，周男認為自己可能車速太快有過失。

不過檢察官將路口監視器錄影光碟、交通事故現場圖等所有卷證，送交台北市車輛行車事故鑑定委員會鑑定，結果2次的鑑定結果，都明確指出「被害人左轉彎車不讓直行車先行，為本件肇事原因；被告無肇事因素。」

此外，鑑定意見也說，沒有證據顯示周男當時超過該路段速限50公里，或者違反交通號誌通行路口，檢察官因此認為，當時的情況，周男即使緊急煞車也無不見得可避免碰撞，不能光依周男自己認為有違規，就認定周男要負刑事責任，因此處分周男不起訴。

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