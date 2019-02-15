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國中學弟放學「無照三貼」　21歲「重機學長」雙載衝撞！噴飛78m撞頭2死

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社會中心／宜蘭報導

宜蘭南澳發生一起死亡車禍，21歲黃姓男子14日下午騎黃牌重機，搭載16歲陳姓高中生，行經信義路時，追撞無照三貼的15歲官姓國中生，導致重機2人噴飛重摔，當場失去生命跡象，送醫不治；白牌3名少年則輕傷無大礙。警方調查，3少年是南澳高中國中部足球員，集訓後三貼返家，重機上2人也是同校學長，不幸在回家路上遇死劫。

宜蘭警消14日下午4時許獲報，南澳鄉信義路往碧候方向發生死亡車禍，黃牌重機與白牌機車撞上，導致重機騎士黃男和乘客陳姓少年當場拋摔，失去生命跡象，緊急施作CPR急救，分別後送蘇澳榮民醫院、羅東博愛醫院，因頭部受重創，傷重宣告不治，白牌則由3名未成年國中少年共乘， 2人手腳輕傷送醫，經包紮已無大礙，另1人則先行由家屬帶離現場，後又帶往醫院治療。

▲宜蘭南澳鄉信義路（南澳往碧候方向），14下午發生死亡車禍，現場為黃牌重型機車與機車相撞，重機駕駛與乘客傷重死亡。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭南澳發生重機死亡車禍，騎士、乘客雙亡。（圖／記者游芳男翻攝）

警方調查，黃男是南澳高中畢業校友，在超商打工，當天下午騎車載著南澳高中一年級的陳姓學生回家，直行經信義路時，在一處產業道路口，高速撞上正要左轉的三貼白牌機車，失控滑行撞上路旁一輛吉普車車頭才停下，2車倒地後距離達78公尺，車上2人噴飛慘死，現場遺留2頂安全帽。

據悉，當地並沒有路口監視器，信義路是南澳通往碧候村唯一道路，雙向各一線道、相當筆直。目擊者聲稱，2輛機車是同向，遠遠就看到三貼少年要左轉被追撞，警方初判，肇事原因應與速度有關，除依法對無照騎士開罰外，也將抽血化驗釐清是否酒駕。

醫院指出，黃姓騎士及陳姓乘客到院前已無生命跡象，黃男頭部受重創、腫脹，全身多處擦傷，雖然警消沿路施作CPR，送醫搶救30分仍宣告無效，陳姓少年也因傷重不治。3名國中少年則僅受輕傷，其中乘客呂姓少年因左腳踝傷勢較重，手術後住院觀察中，另外官姓、豊姓少年2人則已經出院。

3名少年送醫時表示，他們是南澳高中國中部足球校隊隊員，為了3月的全國足球比賽備戰，在校集訓，下午4時許放學後，由官姓少年騎車三貼共乘一輛白牌機車要回家，僅官有戴安全帽，另2人則無，正要轉彎進入產業道路時，不知為何被撞上，因車禍負傷，校方也很擔心他們無法上場比賽。

▼國中學弟放學無照三貼！21歲重機學長雙載撞飛。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼國中學弟放學「無照三貼」　21歲「重機學長」雙載衝撞！噴飛78m撞頭2死。（圖／宜蘭消防局）

▲▼國中學弟放學「無照三貼」　21歲「重機學長」雙載衝撞！噴飛78m撞頭2死。（圖／宜蘭消防局）

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關鍵字：宜蘭,南澳,重機,機車,車禍,三貼,無照,國中,高中,南澳高中

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