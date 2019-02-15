毛孩是家人不是垃圾　應一輩子不離不棄！

▲台南市安定區一間工廠，遭到不明人士棄養貓隻到廠區外。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

去年8月間，台南市安定區一間工廠，遭到不明人士棄養貓隻到廠區外，廠方立即通報台南市動保處，動保處立即派員前往調查並將貓隻帶回動物之家安置，飼主這樣沒有愛心與良心的行為，讓動保處的同仁十分的憤慨，積極追查棄養案件，在警方協助下，循線找到棄養飼主，開罰6萬元給予棄養者警惕。

動保處經訪視工廠，並取得相關棄養時間及錄影資料，並透過警方協助在棄養路線必經道路取得明確車牌號碼，後經訪談棄養者也承認棄養行為。動保處表示，毛小孩如同家人一般，試問會有人將家人當垃圾，直接帶往陌生地點丟棄嗎？怎麼會有如此離譜行徑，讓人無法原諒，故立即開罰6萬元給予棄養者警惕。

棄養行為除造成對毛孩有直接的傷害，棄養者也會遭受道德譴責，還會遭到地方動保機關的裁罰，甚至網路上的肉搜圍剿，有著諸多不利的負面影響。

動保處呼籲民眾在飼養毛孩前，應先自我評估是否適合擔任飼主，如經濟能力是否許可、飼養毛孩品種是否適合家中環境、家人是否支持、有無充足時間陪伴毛孩、對毛孩是否有飼養的耐心、向公立動物之家認養毛孩或向合法寵物店購買毛孩，確認各項條件都能符合後，再來擔任飼主，飼養毛孩不是兒戲，養他是一輩子的承諾，終身不離不棄，並記得帶毛孩至動物醫院，由專業獸醫師評估是否需要施行絕育手術。

動保處提醒各位飼主，記得替家中毛小孩辦理寵物登記，給他一個身分證，這樣才是一位負責任飼主應盡的義務。為打擊不法棄養者，請市民在本市轄區內，有發現不法棄養毛孩行為者，千萬不要漠視，應立即向動保處檢舉，檢舉專線06-2130958，動保處將於獲報案件後，派遣動物保護檢查員前往調查，讓我們一起共同守衛毛孩的幸福來努力。