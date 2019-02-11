一排垃圾牆活埋車頭！違停下場超療癒　長髮妹：開工收垃圾了

網搜小組／綜合報導

農曆春節期間清運垃圾通常都有指定的時間、地點，一名長髮女網友8日在臉書「爆廢公社」PO出一張照片聲稱，一輛鐵灰色的汽車不僅違停在紅線上，還剛好擋到社區居民等待垃圾車的位置，下場就是被「垃圾活埋」，讓其他網友們看了也忍不住直呼「好療癒」。

照片中，只見一輛鐵灰色的汽車橫停在畫面中央，前方卻堆滿一整排的垃圾，有些甚至已經堆疊到與車頭等高。原PO解釋，當天原本是開工收垃圾的時間，沒想到車主竟然將自己的愛車停在紅線上，還剛好是社區居民等待垃圾車的位置，結果就被活埋了，「笑死，這車臭了。」

▲車主違停被垃圾淹沒，慘況被目擊的女網友拍照PO上網。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

照片PO出至今獲得許多網友熱議，還有人眼尖認出地點應該是在台南，並紛紛留言調侃，「早上看只有一點，結果越來越多」、「要洗車洗好幾天了」、「沒丟車頂算是很有良心了」、「好療癒」、「等等是要跟垃圾車一起走嗎？哈哈」、「這哪是活埋，要整台車都蓋起來才算吧」。

另一名網友則在留言中分享自己的經驗說，「快要20年了，我高職寒假會去台北幫叔叔在夜市打工，擺攤的時候有台汽車停在人家的攤位上，我們6、7人慢慢把它搬開，等到收攤再看，變得比原PO照片中的車還慘，垃圾都快把車淹沒了。」