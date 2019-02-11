　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一排垃圾牆活埋車頭！違停下場超療癒　長髮妹：開工收垃圾了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

網搜小組／綜合報導

農曆春節期間清運垃圾通常都有指定的時間、地點，一名長髮女網友8日在臉書「爆廢公社」PO出一張照片聲稱，一輛鐵灰色的汽車不僅違停在紅線上，還剛好擋到社區居民等待垃圾車的位置，下場就是被「垃圾活埋」，讓其他網友們看了也忍不住直呼「好療癒」。

照片中，只見一輛鐵灰色的汽車橫停在畫面中央，前方卻堆滿一整排的垃圾，有些甚至已經堆疊到與車頭等高。原PO解釋，當天原本是開工收垃圾的時間，沒想到車主竟然將自己的愛車停在紅線上，還剛好是社區居民等待垃圾車的位置，結果就被活埋了，「笑死，這車臭了。」

車主違停遭「垃圾活埋」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲車主違停被垃圾淹沒，慘況被目擊的女網友拍照PO上網。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

照片PO出至今獲得許多網友熱議，還有人眼尖認出地點應該是在台南，並紛紛留言調侃，「早上看只有一點，結果越來越多」、「要洗車洗好幾天了」、「沒丟車頂算是很有良心了」、「好療癒」、「等等是要跟垃圾車一起走嗎？哈哈」、「這哪是活埋，要整台車都蓋起來才算吧」。

另一名網友則在留言中分享自己的經驗說，「快要20年了，我高職寒假會去台北幫叔叔在夜市打工，擺攤的時候有台汽車停在人家的攤位上，我們6、7人慢慢把它搬開，等到收攤再看，變得比原PO照片中的車還慘，垃圾都快把車淹沒了。」

ET快訊
快訊／高雄運將身上卡4彈頭　嫌犯是乘客從背後開槍
蕭敬騰超狂新才藝！坐駕駛艙「開飛機」：終於飛回來了
初二帶「高顏值」大眼女友見父母　下秒警敲門：她詐騙被通緝

關鍵字：爆廢公社,停車,垃圾

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

華航11日取消26航班「破4日紀錄」　影響旅客3800人↑

情侶台東淨灘「4手提滿5大袋」感動千人　低調回應：舉手之勞而已啦

「兒有戴套就戳破」未來婆婆急抱孫下集　苦主：男友說再不懷孕就分手

周二起飆30度高溫「冬天結束了」？　彭啟明：越來越有春天的態勢

建醮到凌晨4點！魚夫批「黑道宮廟文化」　台南西羅殿喊告：扭曲盛典本意

「初四面試」被放鳥！他自嘲：智商不足相信…這家公司回應了

要上學了！幼稚園兒「戴眼罩回籠覺」　魔性噴厭世金句…網笑：大人的心聲

開工日好累想休假！發文跪求「幫想理由」　網友神回

閉眼進校門見超人發紅包眼睛發亮　學生：校長變超人好帥喔

媽沒敲門直接進房「亂摸亂親」！高二兒：真的噁　鎖門被靠北做了決定

分手掛嘴邊、拿愛當威脅　女朋友的15種情緒勒索

日女灌13杯高唱「現在想見你」 網狂起雞皮母：聽10遍哭慘了...

詹惟中：春節突罷工就是不厚道！　 爆氣嗆酸民「你知道多少人無家可歸嗎」

王大陸濕髮霸氣推倒林允！　《一吻定情》終極預告就熱吻2次>///

王世堅送韓國瑜新年新手錶！　笑秀「你們猜100次也猜不到」

刺青師不讓媽誤認是「歹嬰仔」　晚上當沒薪水學徒：沒想過放棄

3歲女被噴槍奪命！媽媽過年心碎　PO文控訴爸爸「我恨我的心軟」

旗津烤鳳螺一盤500「被當盤子騙」 網求韓國瑜制裁...店家暴怒打臉！

狗狗跌落12m冰隙困8hr...　奇蹟獲救主人淚崩衝上前擁抱

想想自以為是人！藐視逗貓棒 　蔡英文抓牠照鏡子「那是你啊」

要上學了！幼稚園兒「戴眼罩回籠覺」　魔性噴厭世金句…網笑：大人的心聲

開工日好累想休假！發文跪求「幫想理由」　網友神回

閉眼進校門見超人發紅包眼睛發亮　學生：校長變超人好帥喔

媽沒敲門直接進房「亂摸亂親」！高二兒：真的噁　鎖門被靠北做了決定

一排垃圾牆活埋車頭！違停下場超療癒　長髮妹：開工收垃圾了

可樂真的會殺精！精子8大謠言一次看　5分鐘就射不是早洩　

影／網紅開箱「85cm大牛鞭」　從前端感受「下面一周沒洗的味道」

華航11日取消26航班「破4日紀錄」　影響旅客3800人↑

影／情侶台東淨灘「4手提滿5大袋」感動千人　低調回應：舉手之勞而已啦

「兒有戴套就戳破」未來婆婆急抱孫下集　苦主：男友說再不懷孕就分手

速霸陸全新Legacy北美現身　破百加速6.1秒搶佔美國四門房車市場

葉美麗開春再出招　控何昭陽擅取公司印鑑、違法架空公司

快訊／高雄運將初六身上卡4彈頭命危　竟是乘客從背後開槍

彰化鹿港透天民宅火警　1男1女嗆傷送醫

馬斯克與前妻愛巢將出售　開價近1.4億

扁桃腺發炎別拖！80歲嬤「呼吸道被壓扁」膿瘍全塞滿鼻喉

高雄學生激推！燕巢阿婆蔥油餅料多便宜必點「全加」口味

六福皇宮推「五星飯店傢俱福袋」　1.2萬帶走15萬天夢之床寢具組

雷皓明／車禍處理SOP　第一步絕對是報警

豬年陸股開低　上海股市開盤跌0.19%報2613.17

練武奇才！8個月大男嬰爬窗翹家　驚人臂力笑翻1.6萬人

生活熱門新聞

9天年假好快！別怕還有「5假期..

屏東驚現湘西趕屍！掀開萬人嚇尿

明開學！他「寒假作業」堆滿崩潰

「初四面試」被放鳥！網自嘲：智..

被開單6同學笑倒合照　苦主：X..

詹惟中2019預言　金豬年12..

想和男友過耶誕！她偷Line主..

華航罷工　苦苓：你們太沒良心了

快訊／華航罷工「航班狂取消」！..

「30年前的林志玲」　挺華航反..

華航機師爆被霸凌　對話截圖曝光

魚夫批「黑道宮廟文化」　台南西..

他缺錢「提3方案」求救　姊姊回..

冬天結束了？彭啟明：越來越有春..

更多熱門

相關新聞

喵皇趁尿尿突襲！他握住「蛋蛋」倒地

喵皇的恩寵你不接？一名男網友抱怨，當他洗完澡時上廁所時，家裡的貓突然跳起來攻擊「男人最脆弱的部位」，頓時讓他痛得哭天搶地，「跪求分屍的方法啦！」網友看完這段神奇的遭遇，也都直接笑翻。

明開學！他「寒假作業」堆滿崩潰

老師用心拍照！媽媽一看笑崩：孩紙咧

嘉義過年喪屍飛撲垃圾車　地方媽嚇傻

老婆笑他笨！「車停這樣」老司機暴動狂讚

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

陸客要退貨被拒　暴怒鬧高雄百貨

9天年假好快！別怕還有「5假期」照樣爽放

屏東驚現湘西趕屍！掀開萬人嚇尿

明開學！他「寒假作業」堆滿崩潰

「初四面試」被放鳥！網自嘲：智商不足

被開單6同學笑倒合照　苦主：X巴

初二帶高顏值女友回家　下秒警敲門

詹惟中2019預言　金豬年12生肖財運大解析

想和男友過耶誕！她偷Line主管下場慘

美飛行員駕F-22叛逃下場？外媒解密

富商強吻女藝人　「有親就爛嘴」被認證

17歲女有D罩杯　母：長胸不長高

洋蔥PO照「整個人瘦一圈」！網驚：快認不出來

純元皇后才是心機女！《甄嬛》5隱藏版劇情曝光

華航罷工…范瑋琪哀號挨轟！　陳建州解釋「背後重要原因」：真的會有危機

更多

最夯影音

更多

分手掛嘴邊、拿愛當威脅　女朋友的15種情緒勒索

日女灌13杯高唱「現在想見你」 網狂起雞皮母：聽10遍哭慘了...

詹惟中：春節突罷工就是不厚道！　 爆氣嗆酸民「你知道多少人無家可歸嗎」

王大陸濕髮霸氣推倒林允！　《一吻定情》終極預告就熱吻2次>///

王世堅送韓國瑜新年新手錶！　笑秀「你們猜100次也猜不到」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【房價一跌不振？】

買房趁現在！房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面