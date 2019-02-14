和女同事上摩鐵被抓姦　渣男想賴40萬賠償金挨告

▲外遇未付賠償金，二審判3個月徒刑。示意圖與本案無關。（圖／視覺中國）

地方中心／台中報導

莊姓男子與魏姓女同事發生婚外情，被妻子發現後委請徵信業者跟蹤，果然抓到2人前往摩鐵開房間，莊妻憤而控告2人通姦。莊男與妻子事後簽下和解書，同意賠償40精神撫慰金給妻子，但他事後並未履行，竟還辯稱妻子已原諒自己，因此不可提告，但二審法官認定莊男行為已喪失了「宥恕」效力，因此判決莊男及魏女各3個月有期徒刑。

判決書指出，莊妻懷疑丈夫外遇，便於2017年1月21日晚間委請徵信社業者跟蹤丈夫，果然發現對方與小三在摩鐵開房間。莊妻待2人完事離開後，立即報警處理，再向摩鐵業者購下該房間內的床單、採集衛生紙，並且控告2人妨害家庭。

莊男事後到庭辯稱，案發當晚已與妻子簽立和解書，且對方也願意不再追究他的通姦行為，故對方不得告他及魏女。但卻遭到妻子反駁，稱她無意原諒2人，並且堅持提告。

和解書上記載「莊男同意支付精神賠償金新台幣40萬元，2017年3月31前全額支付給莊妻，莊妻同意既往不咎，如於2017年3月31日前未給付精神賠償金，將保留對莊的法律追朔權」，二審法官查出莊男未支付賠償金，因此認為他喪失「宥恕」效力。

二審開庭時，莊男與魏女堅決否認發生關係，但因床單及衛生紙經過鑑定後，發現有莊男的精子細胞及魏女的上皮細胞，因此不採信2人說法，各判2人3個月有期徒刑，不得上訴。

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