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韓國瑜拚觀光「淪為全台人笑柄」　本土樂團一句話評：高雄人很可憐

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▲▼韓國瑜視搭直升機察愛河。（圖／高雄市政府）

▲韓國瑜搭直升機視察愛河。（圖／高雄市政府）

政治中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜上任後動作頻頻，繼愛情摩天輪、愛河愛情產業鏈後，近日又拋出要集結百家算命館，推出算命觀光，15日港星任達華也特地現身，幫忙站台高雄的醫療觀光，透露已經在高雄健檢5年時間，還打算置產。知名本土樂團拷秋勤一句話評論，直指「高雄人真的很可憐，自從去年1124後常常成為台灣其他縣市朋友的笑柄！」

韓國瑜推銷醫療觀光，15日找來任達華一起宣傳，定位2019是高雄觀光醫療元年，他說，因為任達華每隔一段時間就會來高雄健檢，打一打高爾夫球便和對方聯繫，邀請參加記者會擔任觀光大使，完全是義務幫忙，還爆料任達華甚至打算在高雄置產。

▲▼韓國瑜邀任達華站台。（圖／高雄市政府）

▲▼ 任達華高雄「名人帶路」。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市府找來任達華站台。（圖／高雄市政府、記者洪正達攝）

▲▼潘恆旭,愛情巴士,墜入愛河。（圖／記者賴君欣攝）

▲觀光局長潘恆旭扮演愛神。（圖／記者賴君欣攝）

任達華也說，自己這5、6年來都有來高雄，除了打高爾夫球，也喜歡吃小吃，特別是木瓜牛奶「對皮膚很好」。其實他多年前就曾到高雄代言醫美，還推薦好友舒淇來做健康檢查，當天以名人帶路方式，一路陪著市府人員吃小吃逛棧貳庫，引起全台民眾關注。

相較於市長韓國瑜積極推動觀光，拷秋勤卻有不同看法，直呼「很羞恥」，但也沒辦法一夕之間改變目前「熱衷低俗潮」的社會風氣。拷秋勤認為「高雄人真的很可憐」，自從去年大選過後常常成為其他縣市朋友的笑柄「你去迪士尼了沒有」、「F1 紅牛車隊來了沒」、「愛河水好喝嗎」、「旗津拉霸777」、「你今天要賭哪匹馬」、「摩天輪蓋好了沒」、「我想要環球影城的紀念品」、「嗨！石油大亨」、「發大財了嗎？」成為高雄人被問候的日常。

拷秋勤痛批，韓國瑜不愧是國台辦發言人，「用嘴砲口號騙選票，用黨國美學毀人雙眼，用冰冰MV弄爛高雄，用頭七燈柱砸了燈會，用92共是統戰台灣」，而投給韓國瑜的89萬高雄人現在看來國際化程度跟公民素養都不是很高，還諷刺任達華並非是到高雄擔任代言人，「讓你被消費是看得起你耶」、「白冰冰表示：我才是高雄的大使」、「不忍卒睹的高雄」。

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關鍵字：高雄,木瓜牛奶,任達華,韓國瑜,拷秋勤,樂團,健檢

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