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韓國瑜拋「兩岸你儂我儂說」！蔣月惠聲援蔡英文：台灣是民主國家

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▲屏東縣立委震撼彈　蔣月惠宣佈投入屏北立委選舉▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲蔣月惠在臉書聲援總統蔡英文，「比起韓國瑜，小英，我支持您！」。（圖／記者陳崑福翻攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前批評總統蔡英文兩岸政策，認為蔡英文既不接受九二共識、也不敢台獨，心中所想只「權力」2字，質疑未來「到底要把國家帶到哪裡？」對此，屏東得票數最高的縣議員蔣月惠15日在臉書PO文聲援小英，「比起韓國瑜的指腹為婚，小英，我支持您！」

韓國瑜日前以「指腹為婚」形容兩岸關係，近日接受媒體採訪時又再拋出兩岸議題，提出「你儂我儂」的新論調，直言若要用情感層面來談兩岸，「就像你儂我儂這種互相深愛對方、希望白頭到老的關係，為經濟發展打下基礎」；同時韓國瑜還抨擊蔡英文政府、表達對於兩岸政策的不滿，直指蔡英文掌握行政、立法權，「既不要九二共識、也不敢台獨，又不承認中華民國、也不要台灣獨立共和國，那到底要什麼？」批評蔡英文只想要「權力」，並未幫人民找到出路。

蔡英文總統14日下午在臉書PO文回應韓國瑜，稱「我們是主權國家，台灣人民有獨立行使的意志，也有自由的選擇，沒有指腹為婚這回事。相較於過去的中華民國，我更在意的是中華民國台灣的現在與未來。」並稱「台灣，正在正確的道路上前進，方向對了，就一起勇敢自信向前走吧！」文末更用「#以為多了好幾位陸委會主委」反酸韓國瑜。

在蔡、韓2人隔空交火時，屏東縣議員蔣月惠也在臉書表態聲援蔡英文，「小英總統要撐得住，台灣是一個民主、自由、進步的國家。比起高雄韓國瑜的指腹為婚、你儂我儂的兩岸政策。小英，我支持您！」

▼韓國瑜日前受訪時談及兩岸關係，拋出「你儂我儂」的新論調。（圖／記者洪正達攝）

▲▼ 韓國瑜提兩岸關係 。（圖／記者洪正達攝）

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關鍵字：韓國瑜,蔡英文,蔣月惠,兩岸,你儂我儂

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