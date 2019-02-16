吳敦義捍衛黨員投票扯韓國瑜　孫大千：不要當國民黨的「瀉藥」

▲國民黨主席吳敦義。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

2020總統選戰步步進逼，國民黨卻仍喬不定初選方式。拋出黨員投票的國民黨主席吳敦義表示，若用全民調決定人選，那高雄市長韓國瑜根本不用選，引來前立委孫大千批評，「我們還要丟臉丟到什麼時候啊？就算不能成為國民黨的『補藥』，至少也不要當『瀉藥』吧！」.

孫大千說，當初韓國瑜就是通過全民調的黨內初選程序，才產生的候選人，他的提名和「全黨員投票」一點關係也沒有，現在卻扯韓國瑜，理由太過牽強。其次，在選舉過程中，韓國瑜的支持度「開低走高」，是靠著他個人的努力、形象、和訴求打動了高雄市民的心，和「全黨員投票」又有什麼關係？

孫大千砲轟，吳敦義現在開口閉口就強調，有黨員和中常委建議採取「全黨員投票」的方式。那麼先前這麼多黨內的政治人物在媒體上大聲疾呼，支持「全民調」，都沒有被聽到，也沒有被看到嗎？希望吳敦義可以告訴台灣人民，到底是哪些中常委有這麼「活寶」的建議。

孫大千表示，如今要用黨內初選機制所推選出來的是總統候選人，又是誰說要跟黨主席綁在一起？吳敦義故意拋出「總統候選人兼任黨主席」，不就是一個天大的「陽謀」嗎？那麼區域立委和不分區立委的提名，為什麼不留給新任黨主席來決定？

孫大千痛批，如果制定一個制度，只是為了讓特定的某個人當選，或者讓特定的某個人不能當選，這樣的做法，真的對得起國民黨總理孫中山所說的「天下為公」嗎？