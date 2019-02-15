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蔡英文若赴美演說　學者：突破中國底線、中美關係無法挽回

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▲▼ 總統蔡英文與國際媒體茶敘。（圖／取自蔡英文 Tsai Ing-wen臉書）

▲ 美國國會議員邀請總統蔡英文前往演說。（圖／取自蔡英文 Tsai Ing-wen臉書）

記者曾俊豪／綜合報導

美國數名聯邦參議員日前提議邀請總統蔡英文赴美國會發表演說，大陸學者直言，此提議不符合美國利益，「而且是一種非常冒失的政治行為」，因為從原則層面看，台灣問題是中美關係的核心問題，如果美方在這個問題上突破中國的底線，中美關係將無法輓回。

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣日前接受《中評社》採訪，他提到，美國國會議員提議邀請蔡英文到美國發表演說一事的出現，一方面是「台獨」勢力一直在美國搞院外活動並鼓動美國國會議員的結果。

另一方面則是因為賈德納這樣的議員都屬於政客型的政治人物，他們很喜歡利用意識形態和敏感事件等問題進行炒作，製造話題，以此來證明自己的政治存在，並提高自己在美國國內的知名度和政治影響力。

李振廣認為，「台獨」勢力和這些國會議員一拍即合醖釀了這次提議，製造這些政治事件、操作敏感議題對於他們個人來說，有百利而無一害，是一門穩賺不賠的政治生意——「成功了是他們的功勞，但如果這一問題對中美關係、對美國利益造成了重大損害，作為議員他們也不承擔責任」。

他強調，如果此提議真的成功，一定會將中美關係至於極度危險之中，一九九五年，在美國國會的壓力下，李登輝應邀訪問美國，當時給台海局勢造成了巨大的衝擊。現如今這個教訓過去了二十年，如果美國國會在邀請蔡英文訪問美國並在國會發表演講一事上一意孤行，那麼這次蔡英文訪美對中美關係和台海局勢帶來的衝擊和動蕩會更大。

▲▼中美關係。（圖／路透社）

▲大陸學者認為台灣問題牽動中美關係。（圖／路透社）

李振廣提到，美國國會議員提議邀請蔡英文到國會發表演講不符合美國利益，從原則上講，台灣問題是中美關係的核心問題，如果美方在這個問題上突破了中國的底線，中美關係將無法挽回。對於美國而言，在面對國會議員的這一提議時要做出抉擇，究竟是中美關係對於美國重要還是蔡英文訪美對於美國的利益更重要？

其次，從戰術和實際層面來看，中美貿易談判當前正處在一個達成協議前的關鍵節點，對於中國、美國和川普政府而言都非常重要。如果美國國會議員利用台灣問題來搶川普的風頭，將會直接導致中美貿易談判因為台灣問題節外生枝而破裂。這顯然不符合美國政府的期待，更不符合美國的國家利益。

他強調，在台灣問題上，一旦美國國會挑起事端，中國大陸一定會抓住機會，發揮在台海地區的主場優勢，對勾結美國的「台獨」分裂勢力予以毀滅性打擊，在中美貿易談判的關鍵節點，美國主動另開闢一個「新的戰場」，而且這個「戰場」是中國有主場優勢的「新的戰場」，這對美國來說不是好的戰術選擇。

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關鍵字：蔡英文,美國,國會,李振廣,特派現場,北京,中國大陸

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