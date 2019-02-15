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獨鍾「木瓜牛奶」　港星任達華帶路遊高雄爆：偷偷來打高爾夫

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▲▼ 任達華高雄「名人帶路」。（圖／記者洪正達攝）

▲ 任達華來高雄進行「名人帶路」，大讚愛河風光相當優美。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達／高雄報導

港星任達華一早出席醫療觀光記者會後，在觀光局的邀請下，馬不停蹄的踏遍高雄具代表的性的景點，途中還在虱目魚專賣店及滷味店前駐足品嚐，搭乘「愛之船」時也大讚河面風光，甚至自爆「常常偷偷來高雄打高爾夫」及鍾愛「木瓜牛奶」。

▲▼ 任達華高雄「名人帶路」。（圖／記者洪正達攝）

▲▼ 任達華大啖虱目魚料理。（圖／記者洪正達攝）

▲▼ 任達華「名人帶路」 。（圖／記者洪正達攝）

任達華除了電影《花漾》及《樓下的房客》曾來到高雄取景外，本身也相當熱愛高雄的他，也曾多次私下、低調來到高雄旅遊，還多次前往大樹區的高爾夫球場打球，對於高雄的小吃美食也是讚不絕口，甚至連鮮少國外遊客知道的「木瓜牛奶」，華哥也是讚不絕口，認為喝了對皮膚好，對於天氣，他表示「高雄的天氣相當涼快」，甚至表示有意在高雄置產。

曾來高雄健檢長達5、6年的任達華，15日與韓國瑜連袂出席觀光醫療記者會後，中午就立即展開「名人帶路」行程，第一站先來到武廟路虱目魚店，大啖美味的煎魚肚外，店家還送上隱藏菜單「煎魚腸」，不過注重養生的他，相當喜愛吃豆腐及無糖咖啡，雖帶著大家到鹽埕區購買知名滷味外，自己僅挑了青菜、豆腐，對於鴨舌、鴨胗等招牌，雖味道不錯，不過對於重口味相當忌口的他，則是敬謝不敏。

隨後也在觀光局的安排下，到棧貳庫「看海喝咖啡」，但一下車就頻頻詢問工作人員咖啡是否無糖，對於養身之道有所堅持的華哥，難以想像已經63歲，不過，對於這片老倉庫轉型的新景點，任達華則邊喝無糖咖啡邊聽工作人員講解下，大力稱讚這是一個完美的「好景點」。

任達華說，他已經好幾次來到高雄，不過卻是第一次坐遊船，喜愛曬太陽的他，認為高雄目前24、25度的氣溫相當宜人，已經好幾年來到高雄做健檢的任達華也稱讚高雄的醫療水平相當高，也想介紹好幾位影視圈的朋友如舒淇、任賢齊來到高雄「醫療觀光」，對於前幾次來高雄，任達華說「都是自己做好功課才來的」，自曝「都可以當導遊了。」

▲▼ 任達華高雄「名人帶路」。（圖／記者洪正達攝）

▲▼ 堅持滷味要清淡、咖啡要無糖，是今年已63歲的任達華的養身之道。（圖／記者洪正達攝）

▲▼ 任達華高雄「名人帶路」。（圖／記者洪正達攝）

▲▼ 任達華高雄「名人帶路」。（圖／記者洪正達攝）

▲任達華在高雄市新聞局長王淺丘（左）的陪同下，搭愛之船遊愛河。（圖／記者洪正達攝）

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關鍵字：任達華,韓國瑜,醫療觀光,高雄

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