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「伊麗莎白女王」2020駛入南海　胡春華取消會見英財相

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▲▼伊麗莎白女王號航空母艦（HMS Queen Elizabeth）。（圖／翻攝自維基百科）

▲伊麗莎白女王號航空母艦（HMS Queen Elizabeth）。（圖／翻攝自維基百科）

記者朱世凱／綜合報導

中國國務院副總理胡春華近日取消與英國財政部長韓蒙德（Philip Hammond）的貿易談判，因為英國國防大臣威廉森（Gavin Williamson）威脅要讓「伊麗莎白女王號」航空母艦（HMS Queen Elizabeth）2020年駛入南海，展現該國的「殺傷力」。

據路透社14日引述英國「太陽報」（The Sun）報導，胡春華原定這周末要和韓蒙德舉行貿易會談，計畫取消對英國家禽及化妝品的禁令，這些協議未來5年將創造高達102億英鎊（約新台幣4026億元）的價值；不過威廉森卻表示脫歐後將派遣航母和艦載的F-35B戰機前往南海執行任務，「重申英國在國際法的地位」，導致會晤泡湯。

▼中國國務院副總理胡春華。（圖／達志影像／美聯社）

▲曾被視為「隔代指定接班人」的廣東省委書記胡春華。（圖／達志影像／美聯社）

知情人士表示，「整個內閣都很憤怒，威廉森在一定程度上挑起了一場戰爭，內閣團隊知道中國不會樂見這事發生。」《衛報》（The Guardian）專欄作家詹金斯（Simon Jenkins）則指出，這個國防大臣在大放厥詞的時候，腦袋似乎嚴重「脫離現實」。

他說，「伊麗莎白女王號」雖已服役，但直到2021年以前，都無法進行遠距離的巡航任務，而且一艘巨大的軍艦停在中國南海，根本就是不會動的耙子（sitting target），中國可以在一小時內擊沉它，「這類言論一定會被中國恥笑！」

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關鍵字：胡春華,伊莉莎白女王,航母,南海,Philip Hammond,Gavin Williamson,HMS Queen Elizabeth,Simon Jenkins,軍武,國際軍武

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