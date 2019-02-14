陸第2艘901型綜合補給艦已服役？「查干湖號」將部署南部戰區海軍

▲901型是大陸自主研製的新型綜合補給艦。（圖／翻攝自百度百科）

大陸中心／綜合報導

大陸第2艘901型綜合補給艦「查干湖號」（舷號967）據傳已經服役，部署於解放軍南部戰區海軍，不過官方尚未證實這項消息。根據外媒報導，查干湖號於2017年上半年在廣州國際造船廠下水，並於2018年12月底刷號，意味著該艦可能在2019年初正式服役。

報導指稱，目前大陸有2艘901型補給艦服役、1艘船台分段合攏、1艘處於開工階段。其中2艘已服役的901型分別是隸屬北部戰區海軍的呼倫湖號（2017年服役）以及新入役的查干湖號。報導提到，呼倫湖號在2018年4月的南海閱艦式期間隸屬航母打擊梯隊，當時曾跟隨遼寧號航母亮相。

▼901型綜合補給艦首艦「呼倫湖號」。（圖／翻攝自國防時空微博）

據了解，901型是解放軍專為航母編隊量身訂製的補給艦，大小和能力都類似美國的4萬噸級T-AKE補給艦，補給能力則是高出美軍的T-AOE補給艦20%左右，因此擁有「航母奶媽」的稱號。該型艦隻的補給設備較先前的903型大幅優化，能對航母艦隊提供更加複雜情況下的補給任務，將可伴隨航母艦隊靈活部署。

901型補給艦的左側配有4個補給站，右側則是3個，左側多出1個的設計是為了配合航母上的右舷補給；該型艦隻可以補給船用燃料、航空燃料、彈藥乾貨等物資。值得一提的是，901型右舷的1號補給站是典型的油料補給站，與其配對的左舷2號補給站則是油料／乾貨雙用途補給站，這讓該型艦隻的左舷乾貨補給效率多出903／903A型補給艦2倍左右。

901型補給艦的滿載排水量超過5萬噸，搭載先進的電子系統，部分採用與055艦一樣的電子系統集成技術，因此擁有伴隨航母戰鬥群執行作戰任務的能力。該型艦隻還裝備4台QC280發動機，在滿載的情況下也能達到25節的最大航速，而在空載的情況下甚至能夠超過30節，航速遠勝一系列的普通戰艦。

▼遼寧號航空母艦。（圖／路透社）