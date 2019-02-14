055型「拉薩艦」亮相　二戰後亞洲噸位最大戰艦「裝備112組垂發單元」

▲055型驅逐艦首次海試。（圖／翻攝自環球時報，下同）

大陸中心／綜合報導

解放軍最新一艘055型驅逐艦「拉薩號」日前在青島市的媒體上公開亮相，引發全球軍迷矚目。由於拉薩市政府2018年曾在回覆市民的諮詢中提到，已經初步和某海軍部隊對接萬噸驅逐艦，命名為「中國人民解放軍海軍拉薩艦」，該艦的命名工作自此成為外界關注的重點。

根據陸媒報導，拉薩市民政局的市長信箱曾於去年7月收到一封寫著「拉薩號驅逐艦命名工作跟進」的市民信件。信中強調，按照海軍艦艇命名規則，省會和首府均可接受命名，比如烏魯木齊艦、呼和浩特艦、西寧艦皆已獲得命名並服役，但「目前全國省會城市驅逐艦命名就拉薩工作滯後了」，希望民政部門能夠盡快向海軍提交命名申請，因為「這對於宣傳拉薩這個名揚海內外的旅遊勝地是十分重要的」。

拉薩市民政局當時答覆指稱，已向相關單位咨詢申報命名程序，並且推進此項工作。大陸軍事專家李杰認為，拉薩市民政局做出的回應等同是官方訊息，意味著已經下水的3艘055型萬噸驅逐艦當中必有1艘是拉薩號。值得一提的是，當時尚未公開用於命名的省會城市只剩西藏拉薩、廣西南寧以及江西南昌。

根據大陸《海軍艦艇命名條例》，一級艦（航母、戰列艦、巡洋艦）和核潛艇是由中央軍委命名，二級艦（驅逐艦、護衛艦、潛艇、大型登陸艦）和下級別艦艇則由海軍命名。其中巡洋艦以行政省（區）或直轄市命名，驅逐艦、護衛艦以大、中城市命名。

055型是大陸自主研製的萬噸級驅逐艦，採用全燃動力、射頻綜合集成及通用垂直發射系統，由中國船舶重工集團701研究所設計、江南造船廠與大連造船廠承建，截至2018年12月已有8艘在建，其中1艘海試，3艘下水。該型艦隻被認為是除了航母和兩棲突擊艦級別以外，二戰後亞洲建造噸位最大的作戰艦艇。

055型驅逐艦先後突破大型艦艇總體設計、資訊集成、總裝建造等一系列關鍵技術，搭載112組垂直發射管（VLS）、FL-3000N導彈系統和H/PJ-11型30公厘近防砲系統，具有較強的資訊感知、防空反導和對海打擊能力，首艦於2017年6月在上海江南造船集團舉行下水儀式。

▼055型與多艘052D驅逐艦同框出現。