美泰「金色眼鏡蛇」軍演！陸戰隊喝蛇血吞毒蠍　用保險套煮白飯

▲金色眼鏡蛇聯合軍演，美軍士兵喝蛇血試膽。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美軍是泰國士兵聯合舉行「金色眼鏡蛇（Cobra Gold）」軍演，其中項目包括叢林求生考驗，測驗士兵們的野外生存技巧。士兵們得學習如何在叢林裡就地取材，包括喝蛇血、生吞蠍子等，甚至還用保險套煮白飯。

▼美軍士兵一臉猙獰的生吞毒蠍子。（圖／路透）



此次軍演是美軍近年來與泰國聯合舉行最大規模軍演，約有4500至6800名美軍人員參與，是去年的將近2倍，顯示美軍持續在中方影響力日漸強大的東南亞地區發揮存在感。美國防部表示，包括美國海軍海蜂工程隊、船塢登陸艦綠灣號（USS Green Bay）、第31海軍陸戰遠征隊和美國空軍第35戰鬥機中隊。

金色眼鏡蛇聯合軍演自30多年前開始舉行，已經發展為亞洲地區最大型軍事演習，今年共有來自29國、1萬1075人參演。在2014年泰國政變後，美軍曾一度縮減參演規模，不過在川普總統上任後，華府與泰國軍政府關係已有所改善。

軍演於13日正式展開，美軍士兵將參與叢林游擊戰、搶灘和人道救援、災害支援等演習。美軍士兵14日在泰國東部莊他武里府叢林進行叢林求生考驗，包括生吞蠍子，或是將壁虎剝皮後吃下肚。身為東道主的泰國陸戰隊士兵，則演示了徒手擒蛇功夫，士兵則嘗試生吞蛇血，模擬野外缺乏水源情況下，利用喝蛇血補充水分和必要營養。

▼美軍學習各種叢林求生技能，包括用保險套煮飯。（圖／路透）

