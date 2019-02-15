去打工「以為純陪酒」　女大生慘被惡男揪表哥下藥輪流蹂躪

▲女大生上網找打工慘遭性侵。（示意圖／CFP）

地方中心／綜合報導

桃園一名女大生因經濟需求必須打工，上網找工作機會，無意間看到趙姓男子在臉書貼的「徵求陪酒坐檯」訊息，對方稱說只需陪客人玩遊戲、喝酒、聊天，於是赴約，未料，期間竟遭趙男及其表哥將藥劑摻入酒裡，並輪流逞獸慾！女大生最後選擇勇敢報案，桃園地院審理後，判處趙男、趙男表哥，分別應執行9年5月徒刑。

據《自由時報》報導，女大生控訴，趙男、趙男表哥不斷對她勸酒，沒多久就感覺意識逐漸模糊，就被輪流性侵，還被持手機錄影，但自己根本無力反抗，只能哭喊「不要了、拜託」，事後還被丟包，後來清醒後，只能壓抑痛苦上課。

後來趙男擔心女大生報警，竟將影片傳給她並恐嚇「妳可以繼續封鎖我，保證連學校都不用讀」，但女大生最後選擇勇敢報案。

由於女大生身上留下的體液，經檢驗與趙男、趙男表哥DNA符合，法官分別依共同以藥劑犯強制性交、竊錄等罪，判處趙男、趙男表哥分別應執行9年5月徒刑。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

【還有其他新聞】

►影／「護國神犬」遭踹！千人心疼檢舉 移民官現身道歉：被狗傷害有陰影

►偷窺狼點心坊廁所黏針孔 3女客慘成「點心」！