爽中「曼谷7日來回機票」！妹子嗨尖叫　過來人曝慘痛經驗：花更多錢

▲魔鬼藏在細節裡阿。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

一名女網友日前到美妝店購物，原本運氣超背的她，竟抽中特大獎「曼谷7日來回機票」，於是po文分享喜悅。沒想到，不少過來人分享慘痛，甚至有網友在旅展和百貨公司抽到後，咬牙直接丟掉。

許多美妝店、百貨、量販店都會祭出抽獎活動，只要填問卷、滿額或是加入會員，就有機會帶走大大小小的好康。這名女網友日前在美妝店買東西，結果幸運抽中曼谷機票，欣喜若狂的她在爆廢公社發文，笑說「人生第一次抽中特大獎。」

只見這個「曼谷7日來回機票獎」，須在1個月內向旅行社辦理，可選擇自由行或跟團，重點是這並非全額補助機票，而是7000元現金折價券，除了有不少限制外，保證金、作業手續費等林林總總算下來，也未必划算。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳涵茵攝）

po文就釣出不少中過的人，直言這只是行銷手法，大部分規則超多，最後付出去的錢可能和跟團差不多，「這真的超廢，隨便買個東西就說你中獎」、「上次中直接跟店員說，喔...我應該不會用啦，回家就回收了，真的想去自己規劃還比較好」、「這種的...很常中啊，只是噱頭」、「這個...以前也中過，我覺得根本是套路」、「就算要出國，也别用這券呀！花起來比自己找旅行社還貴」。

不過，也有網友持反面看法，表示「也不是騙不騙，16900玩7天我覺得很ok啊！而且行程安排很好玩」、「我去過，7天6夜，除了公司幫我安排的室友讓我翻白眼，但很幸運的是領隊跟導遊都很棒，只要抓好預算，不會花太多錢」。

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