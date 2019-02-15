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影／最強小三幫「半甲刺青」超專注！媽一看秒暈：奶爸辛苦了　地方媽媽全歪樓

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網搜小組周亭瑋／綜合報導

「前世情人果然有特權！」一名人妻昨晚洗完澡出來，發現老公身上黏滿貼紙，而兇手正是快3歲的女兒；神奇的是，先生雖然無奈，但直到小寶貝睡覺後，才默默撕下。這個令她哭笑不得的一幕，卻讓女網友們眼睛一亮，興奮地喊「老公真帥」、「側面好帥喔」。

▲低頭幫爹「半甲刺青」超專注！媽一看秒暈：奶爸辛苦了　地方媽媽全歪樓。（圖／謝茜兒授權引用）

▲史上最萌刺青XDDD。（圖／謝茜兒授權引用）

謝茜兒向《ETtoday新聞雲》記者提到，妹妹平常就很愛捉弄爸爸，不是撕他的腳皮、就是咬他，那天又剛好看到貼紙，原本只貼了一張，沒想到洗個澡出來，「竟然貼遍全身！」

儘管被前世情人貼滿各式各樣的可愛貼紙，但老爸依舊淡定看劇，謝茜兒見狀不禁笑虧，「這大概是身為人夫才有的超帥刺青了！包手包腳還彩圖......。」

▲低頭幫爹「半甲刺青」超專注！媽一看秒暈：奶爸辛苦了　地方媽媽全歪樓。（圖／謝茜兒授權引用）

▲連腿也不能倖免。（圖／謝茜兒授權引用）

她也回憶道，我走出來時，他迷茫的望著我，真的眼神死，「其實把拔有拜託女兒幫他撕掉，但女兒說不可以，所以他只好趁我們去睡覺時，自己默默撕下。」

po文一出，引起熱烈回響，不過超多女網友歪樓回應，「認真的男人最帥氣！！不被外界打擾」、「這種老公就是帥」、「老公很帥，放錯重點XD」、「溫馨欸（老公很帥」、「我比較想看妳腦公正面」。

在這對父女可愛的互動中，也應證了「女兒是地表最強小三」這句話，謝茜兒透露，「通常女兒鬧脾氣30分以上他才生氣，哥哥大概只有10分鐘的額度，而且爸爸很討厭拍照，可是都會偷偷跟女兒自拍。

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▼爸爸不愛拍照，卻會和寶貝女兒自拍。（圖／謝茜兒授權引用）

▲低頭幫爹「半甲刺青」超專注！媽一看秒暈：奶爸辛苦了　地方媽媽全歪樓。（圖／謝茜兒授權引用）

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