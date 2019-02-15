影／刮刮樂超狂玩法！刮1秒就遞給店員...「嗶」5000直接入袋

網搜小組／綜合報導

過年不少人都會到彩券行買刮刮樂，年後也有不少人仍抱著發財夢。一名網友日前陪朋友到彩券行買刮刮樂，他們才刮幾秒就把刮刮樂交給店員，結果店員一掃QR Code，機器「嗶」一聲竟然中了5000元，讓一旁的友人驚呼連連，直呼原來這才是刮刮樂的「最狂玩法」。

刮刮樂最好玩的就是能慢慢刮開不同區塊揭曉中獎結果。一名網友在臉書「爆廢公社」社團中分享了一部影片，他陪朋友去玩刮刮樂時，才刮了幾秒就遞給店員，整張刮刮樂幾乎都沒有刮開，只刮了角落QR Code的部分，結果店員用機器一掃，螢幕竟顯示，「恭喜中獎刮刮樂，獎金5000元」。

▲他只刮了QR Code的部分就遞給店員，結果竟中了5000元。（圖／翻攝自爆廢公社）

友人看到中獎結果忍不住驚呼，「哇！5000！」，在一旁的原PO也見識到原來刮刮樂的「最狂玩法」是直接掃QR Code，根本不用花時間慢慢刮開其他的部分，只要1秒就能揭曉中獎結果。

網友們看到影片紛紛留言，「只刮條碼最省力」、「我以為大家都這樣」、「之前在彩卷行做也是有客人都這樣玩」、「他只刮開QR碼就交給彩卷行用電腦兌獎」、「買整本常這樣啊」、「少了瞇牌的fu」、「四五年前我就這樣刮了，懶得全部刮完」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

►白鬍神仙叫我來買！20歲高瘦男霸氣進彩券行 花3千刮中1200萬

►2000刮刮樂回本率高爆！ 他實測高達86.7％「中了這大獎」…網瘋揪團：必買