165字作文《過年》！國一兒「哈77次」神湊字數　爹暴走秒罰跪…千人笑噴

▲弟弟啊！作文這樣寫，難怪會被罰跪 XD（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／綜合報導

為了訓練語文、邏輯能力，每個人在學生時期都寫過作文，當爸媽後則是看著小孩寫作文。一位爸爸表示，他一回家看到兒子的作文「我也是醉了」，不僅內容讓他直嘆氣，兒子的「雙筆流」更讓原PO暴走。其他人看到內容後，也被小男生的文筆逗笑「好歡樂的年夜飯」、「節目看太多了」、「圍爐吃到毒香菇」。

「一回到家看到兒子的作文，我也是醉了……唉！養不教、父之過」，這位爸爸在臉書《爆廢公社公開版》貼出兒子的寫作測驗答案卷，題目是「過年」，以下為原PO兒子的作文內容：

今天是除夕夜，我們一家回到我爸的家吃飯。

一回到家，我跟哥哥就跑進去幫忙切水果、打掃家裡和端各式各樣香氣四溢的副食，六點多，媽媽回來了，洗個澡，就吃飯了。

吃飯的時後（候）大家一直哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈

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▲兒子的作文內容讓原PO超吐血。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

原PO之後還更新貼文「槓！剛剛發現新亮點，一篇作文二隻筆，我真的要暴走了……」原來小男孩明明一開始用的是藍色原子筆，卻不知為何在「香氣四溢」接到「的副食」處換成黑色原子筆（可參照上方作文內容格式），讓整篇作文不光是內容看起來超爆笑，連工整度都讓人噴飯。原PO也在留言處透露，兒子今年就讀國一，最後下場是被他罰跪了。

看到作文內容後，其他人都忍不住笑呼「我真的感受到你們當時用餐時的歡樂了」、「這很明顯是湊字數的」、「『副食』那麼艱深的字彙都出現了」、「突然想到大家來說笑的開頭，腦中聲音一直冒出來」、「為什麼我看這作文有配樂」、「從去年哈到今年嗎」、「真流水帳」、「樓主要知道，寫作文最難的就是湊字數啊！」

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▲原PO忍不住罰跪兒子。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）