情侶間的恐怖攻擊！白目男賣場隨機塞紙條發洩單身哀愁：心滿意足

▲大陸戒指男在情人節惡作劇把「分手吧」紙條隨機塞在商品包裝裡。（圖／翻攝自臉書）

生活中心／綜合報導

情人節單身總是特別難過，一名網友13日就在臉書上PO照分享「單身狗的毀滅復仇」，照片裡穿著淺灰色毛衣的戒指男就特地挑這個時候，寫了紙條分別塞在家樂福販賣的餅乾及蛋糕盒中，等待有緣人挑中送給另一半，發洩自己單身的哀愁。

被戲稱為「恐怖攻擊」的紙條總共有5張，包含「對不起，我還是忘不了他」、「我知道妳很愛我，但我更愛她，所以分手吧」等內容，分別被塞到好時巧克力（Hershey's）與另一款Raffaelle餅乾的包裝縫隙裡，接著再放回原位。網友一看全懂了，戒指男的意圖就是要在這個戀人的節日放「炸彈」給剛好挑中的情侶們，這個惡作劇看了令人「心滿意足」。

▲紙條上都寫著與「分手吧」意思相同的句子。（圖／翻攝自臉書）

事實上這組照片在近幾年逢情人節就會看到，文章仍然累積了3200次分享，網友們紛紛大推，照片也被轉貼至臉書社團《爆笑公社》及《爆廢公社》，有人留言表示，「這個絕了」、「好白爛的做法喔」、「會出事」、「情人去死去死吧」，甚至還有一名網友以此是寫了像是俳句的短文，「昨天14號情人節，也沒人約我，上班前逛了好幾家超商，我在幾個不同的巧克力盒子裡塞了張紙條，內容是我們分手吧，放完後走出超商，內心感到無比平靜。」

不過也有人認為這樣的作法有爭議，「破壞架上商品」、「觸法了還覺得好玩」、「做事不經大腦」、「出事了就知道」。

▲網友在臉書上分享照片，表示「心滿意足」。（圖／翻攝自臉書）