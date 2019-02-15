北韓辦全國廚藝大賽！「3天40道菜」決勝負　但有1090萬人沒飯吃

▲北韓平壤舉行全國廚藝大賽，300名廚師爭奪冠軍。（圖／CFP／下同）



國際中心／綜合報導

遭國際制裁的北韓長期缺乏糧食，卻大費周章舉辦全國烹飪大賽。北韓300名廚師齊聚在平壤一間國營餐廳，仔細製作擺盤精緻的佳餚，從豆沙餡的三色米糕到傳統韓國食品點心（yak kwa）都有，吸引眾多民眾圍觀。

法新社報導，300名廚師要在3天內角逐40道料理，爭取評審青睞，脫穎而出者能夠獲得食譜、廚具和獎狀、獎牌作為獎勵。比賽過程中，大多是女性的觀眾聚集在沒有暖氣的場地觀賽，紛紛穿起厚重的冬季外套保暖，另有部分人拿出手機，錄下料理製作的步驟。

擔任評審的糕點師父韓鍾國（Han Jong Guk，音譯）說，「朝鮮食物之所以出色，是因為口味鮮明且清爽，沒有任何混雜的感覺」。他舉例說，「魚鮮料理吃起來就像是魚，而雞肉吃起來也像是真正的雞肉。這是朝鮮菜的主要特色。」

儘管舉行這場耗時3天的廚藝大賽，但現實是，除了平壤的特權階級之外，北韓根本無力養活自己的人民。北韓在上個世紀90年代曾爆發大飢荒，造成數十望人死亡，直到現在，北韓的糧食生產水準仍遠低於國際標準，北韓人民也陷入嚴重的營養不良。聯合國糧食及農業組織本周在2019年「需求與優先事項」文件中表示，「長期性食物缺乏和營養不良的現象非常廣泛」。

聯合國糧農組織說，北韓至少有43％的人口，也就是1090萬人受到食物短缺影響，而且有三分之一的兒童無法獲得最低限度的營養條件，有五分之一的兒童因為長期營養不良而發育遲緩。

儘管如此，負責籌辦此次廚藝大賽的北韓廚師協會中央委員會官員金錦勳（Kim Kum Hun，音譯）駁斥了這類疑慮。金錦勳堅稱，社會主義終將獲得勝利，「那些看到廚藝大賽而感到驚訝的人，是因為他們不太瞭解我們的人民」，「即使遭受制裁而沒有白米，我們的生活仍不受影響。我們能自給自足」。金錦勳還向法新社說，他最喜愛的菜式是牛排。