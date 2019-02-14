反抗情人節！日本女性拒絕送巧克力給男人　專家：父權象徵

▲日本女性開始決定，不要再送男性巧克力。（圖／達志／示意圖）



國際中心／綜合報導

日本越來越多女性正在反抗今（14）日的情人節，依照傳統，她們通常會在這個節日發送巧克力給同事或心儀的男性，但如今她們反而只買甜食給自己享用。東京天普大學專門研究該國文化的專家金斯頓（Jeff Kingston）說，情人節在日本被顛倒過來，成為父權的象徵。

CNN報導，不像西方的情人節模式，男性通常會送花與巧克力給另一半，兩人外出共享浪漫晚餐。日本女性在這特殊的節日反而要「獻殷情」，必須送出所謂的「義理巧克力」（giri choco）給職場上的男同事，過往如果不送，還會被認為是失禮的舉動。

根據東京百貨公司近期的一項調查，大約60％女性仍會在情人節購買巧克力，但她們選擇自己吃下肚，只有35％女性打算買給男同事。部分企業甚至禁止這個傳統，上智大學（Sophia University）研究員秋菊姫（Kukhee Choo）解釋，如果受歡迎的男人得到所有巧克力，其他人會感到不滿，甚至懷疑自己的價值，進而影響公司氛圍。

自稱為「不受歡迎人民革命聯盟」（RAUP）的團體先前甚至在東京發起抗議活動，成員分別是9名學生與勞工，其中有人就說，「我們反對公司利用情人節這種節日，來推動過度的消費文化，還讓那些沒有發展出關係的人們感到內疚。」

事實上，情人節一直都使得巧克力製造商從中受益。回到1958年，日本糖果公司Mary Chocolate當時舉辦一場活動，促使女性贈送巧克力給男性，逐漸發展出這種文化。

除了2月14日的西洋情人節，日本甚至發展出3月14日的白色情人節（White Day），女性這時會收到回禮。然而，金斯頓觀察到，女性送出去的巧克力數量還是超過收到的。不管如何，這兩天對於巧克力產業都是福音。

根據一份市場調查，日本2017年消費了53.9億美元的甜食，比中國與印度的人口還多。專門撰寫日本美食的作家Erico Mori觀察到，現在人們會給予「友情巧克力」，雖然擺脫了過往父權的象徵，但對於巧克力公司來說還是賺到。

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