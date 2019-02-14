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日本婦道的黑暗「軍國之母」競賽　青少年淪戰爭砲灰

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▲▼ 軍國之母。（圖／遠足文化提供）

▲住原Moto的五個兒子中，有四人都不幸殉職。（圖／遠足文化提供）

作者：早川忠典
譯者：鳳氣至純平、許倍榕
摘自：遠足文化《神國日本荒謬的決戰生活》

●精選書摘

直到戰敗為止，當時最受歡迎的婦女雜誌《主婦之友》一直不斷重複企畫的軍國之母顯彰活動〈日本婦道之光〉系列，甚至一次比一次強烈、陰慘。但這並非因為戰局惡化，就只是主婦之友編輯部為尋求更刺激、更催淚的故事而奔忙。後來該連載就變成了「獻給國家的孩子╱生育的孩子」的比率競爭。

例如被賦予「大空之母」稱號的住原Moto（住原モト）女士《主婦之友》昭和十八年（一九四三年三月號），五個愛子都成為飛行兵。

次男夜間飛行演習時墜亡

三男在吉林省墜亡

四男載著練習生訓練飛行時墜亡

五男在緬甸北部國境作戰時以機長身分出任務而戰死

……就是這樣。刊登這篇文章時，活著的就只有長男住原正一航空大尉，這簡直是電影《搶救雷恩大兵》（史蒂芬・史匹伯導演，一九九八年）中的狀態。不知道戰爭結束時，她的長男是否還活著。

▲▼ 軍國之母。（圖／遠足文化提供）

像這種情形，大日本帝國很周到地動員媒體，趁機博取同情。高調發表「四兒殉國的榮光」後，東條英機夫人寄送弔電，還有女學生來信表示「我也要成為如您般的日本之母」，以及福岡縣某鐵工廠的員工寄來高達「三百五十圓」的捐款……。「國民的感激與敬悼全都集中於刀自（對於年邁女性的尊稱）一身。」總之，將靖國神社安裝於統治機制的神國日本，從以前在利用死者的方法上就擁有高超的技術。

▲▼ 軍國之母。（圖／遠足文化提供）

另外，還有「將五個孩子都培養成海軍軍人的母親」（昭和十九年四月號）、「將二個兒子奉獻給大東亞之戰，為了養育六個孫子，努力不懈地與土地戰鬥的岩淵Yuri（岩淵ゆり）刀自」（昭和二十年一月號）、「將四個男兒培育為海軍軍人的軍國之母岩田Himo（岩田ヒモ）刀自」（昭和二十年二月號）等等，不勝枚舉。從少子化的當代來看，不免覺得「真是的，生出那麼多孩子竟然還獻給軍隊」……。無論如何，若忠實履行「增產報國」的口號，便能成為怎樣的「軍國之母」那類「被期待的『生產機器』之樣貌」，便是隨著這種軍國美談而形成的吧。

▲▼遠足文化《神國日本荒謬的決戰生活》。（圖／遠足文化提供）

★本文經遠足文化授權，摘自《神國日本荒謬的決戰生活：一切都是為了勝利！文宣與雜誌如何為戰爭服務？大東亞戰爭下日本的真實生活》
★ 神國日本藏在紙屑般的舊書裡，300幅圖片揭露二戰期間日本全民總動員的生活樣貌。

ET快訊
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關鍵字：神國日本荒謬的決戰生活,日韓要聞

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