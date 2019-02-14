　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

手書「萬折必東」贈裴洛西！南韓議長訪美親揮毫…結果被罵翻

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼南韓國會議長文喜相訪美，贈美國眾議院議長裴洛西「萬折必東」掛軸。（圖／CFP）

▲南韓國會議長文喜相訪美，手書「萬折必東」掛軸贈美國眾議院議長裴洛西。（圖／CFP）

記者王致凱／綜合報導

南韓國會議長文喜相近日率領多名黨團領袖訪問美國，他12日前往拜訪美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi ），並當場揮毫，寫下「萬折必東」書法掛軸贈與對方，寓意朝鮮半島談判雖一波三折，但最終仍會圓滿落幕。

韓聯社報導，文喜相和南韓朝野五黨領袖，12日在華府國會山莊與裴洛西會面，雙方就韓美關係發展交換了意見。裴洛西表示，除了國安、美韓同盟、經濟等諸多事宜，雙方還可討論慰安婦人權問題。她說，支持韓方努力解決慰安婦問題，希望日本尊重韓日就慰安婦問題達成的協議。

文喜相則恭喜裴洛西當選眾議院議長，並指出若無韓美同盟就沒有朝鮮半島的和平、穩定與繁榮，只有同盟持續發展，才能實現無核化、建立半島永久和平機制。隨後的閉門會議中，雙方也就二次川金會和半島無核化進程交換意見。

另外，文喜相在會談之際也現場揮毫潑墨，手寫書法「萬折必東」四個漢字贈裴洛西，引起媒體關注。「萬折必東」出自《荀子：宥坐篇》，原意為河流無論多曲折，最終都會東流入海，比喻無論事情有多麼波折，總會按著應有規律發展。

不過，有南韓媒體評論指出，贈送這四個字有向中國大陸示弱的意味。《韓國時報》指出，「萬折必東」在韓國有「諸侯向天子效忠」之意；16世紀朝鮮王朝的壬辰之亂（萬歷朝鮮戰爭）後，朝鮮宣祖大王也曾以「萬折必東」、「再造藩邦」來感謝明朝援軍，以示對明朝的不變忠心。

《韓國時報》評論認為，無論面對中國大陸或美國裴洛西，南韓都不應該表現弱勢姿態，且文喜相在掛軸上用英文寫「親愛的裴洛西（Dear Pelosi）」也不合禮數，應該要加上「議長」或「議長女士」，或是根本不用寫，因為字畫卷軸一般不會特意加「上款」。

ET快訊
影／小資女拚命存樂炫「存款破8位數」　網看明細全哭了
工會宣布22:15終止罷工「取回檢定證」　500機師準備上工
影／檢舉達人血淚自白！個資只給警察遭外洩　住家慘被站崗
黃寶慧專訪／手拿蔡英文「親筆賀卡」　白宮智庫執行長：美中進入

關鍵字：萬折必東,文喜相,Nancy Pelosi,日韓要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

人紅就是任性！19歲辣妹把椅子從45樓往下扔！

手書「萬折必東」贈裴洛西！南韓議長訪美親揮毫…結果被罵翻

魚其實比我們想像中聰明 裂唇魚能認出鏡子裡的自己！

720億經濟潛力！南非驚見10億桶儲量油田　總統：改變國家的契機

身高滿150公分才能入學　胡志明市師範大學招生規定惹議

影／美中貿易休兵大限…美媒曝川普「考慮延長60天」　關鍵在本周會談

他「牙線生殖器」僅7.3公分 　獨門技術「頂到深處」讓眾女都說讚

情人節星空也放閃 天文學家獻上「心形星雲」同賀！

川普前競選總幹事謊話連篇　法官：取消認罪協商

-27℃雪地中挑戰打蛋！整顆冰凍浮空中　網讚：街頭藝術

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

「護國神犬」遭踹！千人心疼檢舉　移民官現身道歉：被狗傷害有陰影

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

「不要九二共識又不敢台獨」 韓怒嗆小英：妳到底要什麼

任容萱不捨超帥獸醫失控哭了　哽咽：我很害怕分離

歐陽娜娜「手臂溢肉」挨譙　陳冠希火大嗆酸民：Bitch！

主人回家超high！哈士奇「3樓飛撲」 他頸椎骨折被砸暈：以為牆倒了...

5歲女童隨嬤走10公里撿回收-終於圓夢上學去...開心露燦笑

人紅就是任性！19歲辣妹把椅子從45樓往下扔！

手書「萬折必東」贈裴洛西！南韓議長訪美親揮毫…結果被罵翻

魚其實比我們想像中聰明 裂唇魚能認出鏡子裡的自己！

720億經濟潛力！南非驚見10億桶儲量油田　總統：改變國家的契機

身高滿150公分才能入學　胡志明市師範大學招生規定惹議

影／美中貿易休兵大限…美媒曝川普「考慮延長60天」　關鍵在本周會談

他「牙線生殖器」僅7.3公分 　獨門技術「頂到深處」讓眾女都說讚

情人節星空也放閃 天文學家獻上「心形星雲」同賀！

川普前競選總幹事謊話連篇　法官：取消認罪協商

-27℃雪地中挑戰打蛋！整顆冰凍浮空中　網讚：街頭藝術

17歲偷母親信用卡刷119萬創業　今成身價59億富豪

杜哈女網賽／詹家姐妹直落二艾瑪史東替身　晉級4強自嘲濕身

陳意涵產後5天曝公車站自拍！　「素顏油頭」真實模樣曝光

打進奧運奪金就請客一週　高雄議長發5萬加菜金鼓勵中華女壘

淘汰不適任司法官　司改會建議法官評鑑納入過半外部人士

排練喜劇笑場「喊卡」毒舌評審一句話空氣凝結

人紅就是任性！19歲辣妹把椅子從45樓往下扔！

連3年缺席鴻海開工　郭台銘親口說原因！「一張五口照」感動全網

回顧台灣史上首次機師大罷工　「7天事件懶人包」看懂160hrs吵什麼

「鋼鐵英雄」王國材連7天苦撐充和事佬　終結160小時機師罷工

胡睿兒辯喝多了「不舉」慘被打臉 夜店撿屍案判2年有期徒刑

國際熱門新聞

巴西媽剖腹產「氣泡男孩」全程錄..

駝背嬤沒位坐！　4年輕人遭譙爆

魯蛇長這樣徵女友「C奶+海溝型..

世界最懶國家？30歲退休爽養老

一天要10次！　地方媽媽「性玩..

南韓議長揮毫　贈裴洛西：萬折必..

黃寶慧挺進白宮智庫訪問執行長：..

綠帽男設局開趴　親友面前揭女友..

單親媽嘿咻小學生！同學爆：孩子..

住飯店發現陌生人！她搬開鏡子驚..

火星驚見黑房子！外星人秘密基地..

日本胸圍分布圖　這4地區平均E..

南非國家公園4隻獅子逛大街

爽睡4000女郎　樂透得主10..

更多熱門

相關新聞

日本胸圍分布圖　這4地區平均E罩杯

日本最近做了一項研究，想了解出生地與環境的不同，是否會影響到女性的胸圍大小，調查結果以「胸圍分布圖」的方式呈現，讓人一目了然各地區女性的胸圍平均，其中千葉縣、神奈川縣、大阪府以及福岡縣的平均都有到「E罩杯」，是全國最「突出」的區域。

反抗情人節　日女性不再送巧克力

日本婦道的黑暗──軍國母親之姿競賽

門口出現「小狗寫的信」內容逼哭一票網友...

重啟要2510億！日玄海核電廠忍痛廢爐

讀者迴響

發燒話題

華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

熊熊PO勾手照　張立東「認了」！

球球神秘男友曝光！32G奶緊抱猛親

小資女查帳戶　驚存款破8位數

24歲與75歲英國戀人　他們步禮堂了

Nina老公是《大學生》曾小新！

國產車擊落賓利！醫美CEO暴走嗆警

李坤城愛了她6年！告白小41歲女友…網服了

檢舉達人自白！「個資只給警察」遭外洩

她19歲第一次太緊張！私密處猛一夾「整根瞬間噴飛」

春風214曬「情侶照」網歪樓：像周董

她「和爸爸哥哥洗澡23年」！網看偷拍畫面傻眼

他肛門塞3條大泥鰍「順著直腸鑽進肚子」

「在台大醫等你」雄女正妹隔半年驚傳情變

雄女妹上台大醫斬初戀！學霸前男友近況曝光

4年3死！桃園詭屋全空沒人敢住

更多

最夯影音

更多

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

「護國神犬」遭踹！千人心疼檢舉　移民官現身道歉：被狗傷害有陰影

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面