花蓮史上最受歡迎公園！進豐親子公園寒假春節入園人數創新高

▲進豐親子公園有花蓮第一座極限滑索遊樂設施外，還包括攀爬跑酷索網以及轉轉椅，是花蓮市適合共融遊樂的場地。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市趕在農曆年前開放的進豐親子公園大受好評，寒假春節期間每日遊玩人次破兩千人，花蓮市公所也因為遊玩人數激增將會在近期進行草皮養護與環境消毒工作。

花蓮鄉親期待許久的進豐親子公園在農曆年前1月23日正式啟用，這座親子公園除了有花蓮第一座遊樂設施的極限滑索之外，還包括攀爬跑酷索網以及轉轉椅，是個適合共融遊樂的場地，近一個月來成為大小朋友出外玩耍的首選。





今年的農曆春節共有九天的假期，吸引許多外地遊客前來花蓮觀光旅遊，除了太魯閣與東大門夜市外，花蓮市區內的介壽新村花海也備受喜愛，而親子共遊的首選當然就是最新開放的進豐親子公園，每天都可以看見在地鄉親與外來遊客在此嬉戲的畫面，更有小朋友從早玩到晚，玩不膩也不喊累！

進豐親子公園的遊樂設施包括適合中、高年級的極限滑索、攀爬跑酷等，而園區裡的轉轉椅則適合三歲以上至十歲的小朋友，另外還有毛毛蟲座椅和嘟嘟火車座椅都非常可愛。現場還有高低不一的地景遊戲丘適合讓小朋友攀爬奔跑。

▲花蓮市長魏嘉賢在春節期間不時前往關心孩童的遊玩情形，不論早上跟下午都處於爆滿的狀況。

花蓮市長魏嘉賢在春節期間也不時前往關心孩童的遊玩情形，發現早上跟下午都處於爆滿的狀況，多處草皮也已開始消耗殆盡，加上季節即將入春回暖，他指出會在近期內進行草皮養護與環境消毒預防蚊蟲孳生的工作，務必將此處維持在最佳的環境，小朋友才能玩得安全又快樂。

未來兒童戲沙池近期內將會開放體驗之外，市公所也會逐步改善市區十多座公園，讓每一座公園呈現不同特色，也讓不同年齡層的孩子有適合遊玩的場所。