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林智堅突擊示愛老婆　前世情人「愛把鼻」搶先攔胡

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▲林智堅突擊示愛老婆　前世情人「愛把鼻」搶先攔胡。（圖／翻攝林智堅臉書）

▲林智堅情人節的午餐直播中，被幕僚拱向老婆示愛。（圖／翻攝林智堅臉書，下同）

記者陳凱力／新竹報導

今天是西洋情人節，許多政治人物都不免俗要對太座放閃一下，新竹市長林智堅在午餐時間開直播，情人節「突襲」太太示愛，準備放閃網友，只是一句簡單的「情人節快樂」卻沒有帶來意料中的浪漫氣氛，反而收到老婆回「你為什麼講的那麼尷尬」，也讓林智堅不禁臉紅，更是馬上把小編和幕僚推出來「擋槍」轉移注意力！

林智堅14日午餐時吃水餃搭酸辣湯被幕僚突擊直播，被問到有沒有過情人節的習慣，林智堅回答，早就跟太太有默契，不會特別準備禮物，「天天都是情人節」，網友呼「太老套」，在小編與網友再三慫恿下，林智堅拿起電話call out對老婆說情人節快樂，也是最帥市長的「太座」聲音首次在直播中獻聲。

▲林智堅突擊示愛老婆　前世情人「愛把鼻」搶先攔胡。（圖／翻攝林智堅臉書）

▲林智堅本想向老婆示愛，結果小女兒卻搶先取得示愛權。

沒想到電話接起來，應聲的不是市長太太，而是他的前世情人「妹妹」，這位老婆的最大情敵無視於今天該是媽媽當女主角的日子，先聲奪人，甜喊「把鼻」，讓林智堅馬上嘴角失守、滿臉笑意，直問「妹妹你在做甚麼」，妹妹不僅大方回答「上音樂課」，兩人一來一往還電話中獻唱小星星全曲，林智堅也用娃娃音問：「愛把鼻嗎？」女兒甜甜的大喊「愛！」林智堅滿足神情溢於言表，和女兒兩人竟然搶在「正宮情人」前先放閃了好一回，也讓網友直呼「小情人好暖心！」

▲林智堅突擊示愛老婆　前世情人「愛把鼻」搶先攔胡。（圖／翻攝林智堅臉書）

▲幕僚們逼問，「是不是已經是老夫老妻」，林智堅馬上駁斥，再次重申自己和老婆每天都是情人節。

最後林智堅還是也不忘向「太座情人」說聲「情人節快樂」，只是，沒想到老婆竟然回嗆「你為什麼講得那麼尷尬？」更讓林智堅一下子就臉紅了起來，幾乎忘了前一分鐘還和「前世情人」公然示愛的過程，林智堅趕快祭出擋箭牌說「不是！他們非要我在直播上講」。

電話結束後幕僚們還不肯放過他，再繼續追問，「是不是已經是老夫老妻」，卻被林智堅嚴正駁斥「我們不是，一直保持著戀愛的感覺」，再次重聲愛妻宣言、堅決捍衛自己的「清白」，也笑翻眾網友，沒想到一市之長，平常上台毫不怯場說起市政鏗鏘有力，竟然會在老婆面前變身成小綿羊，這也是他首度在鏡頭前示愛放閃，難得展現暖爸、好老公一面。

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關鍵字：林智堅,情人節,放閃

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