情人節花9千元送「8大箱零食」　女友怒嗆分手：不會買包包喔

▲杭州蕭山一名網友覺得情人節送名牌或香水太俗氣，花了2119元人民幣買零食送女友。（示意圖／視覺中國CFP提供）



實習記者陳妙津／綜合報導

情人節送禮一直是個世紀難題，杭州蕭山一名陸姓網友就因為送錯禮，直接「被分手」。他上網曬出禮品清單，自曝想好好為女友歡度在一起後的第一個情人節，當時因為覺得送花、香水、口紅等太過俗氣，想到平時聊天女友總說自己「愛吃零食」，所以特別花了2119元人民幣（約9665元台幣）準備了8大箱零食，要給女友一個驚喜，不料女友一看，竟吵著要分手，還吐槽「有錢不如拿去買包包」。

據《中國新聞周刊》報導，35歲的陸姓網友從事互聯網工作，在過年時相親認識了女友，因兩人年齡相近，又是同業，相談甚歡後決定交往。為了準備即將到來的情人節，陸男耗費心思決定好好慶祝一下，想起女友曾說「平時沒什麼愛好，頂多在家吃零食看電影」，又覺得送流行的巧克力、鮮花太沒創意，便決定來個「零食殺」。

▲▼5名送貨員運送8大箱零食到女方住處，為陸姓網友拍下「最後情侶照」。（圖／翻攝自微博／吾愛吐槽）



陸男透過網購花了2119元人民幣（約9665元台幣），將各類零食通通買遍寄到女友家。送貨員表示，從來沒有接過這麼大的單子，足足裝滿8大箱，還特別出動了5名同事一起送貨，當時覺得女方看起來很高興，還特別幫忙拍下這對情侶核對訂單的照片。

沒想到這張照片竟成絕響，等送貨員走後，女友就開始數落陸男浪費錢，認為買一堆零食根本是不懂浪漫，而且吃不完很浪費，還直言「有2000塊幹嘛不去買包包」，一直吵著要分手，讓陸男超無奈。