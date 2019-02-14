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7對夫妻日常「愛著卡慘死」影像展　台北松菸文創登場

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▲愛著卡慘死影像展。（圖／松菸提供）

▲《愛著卡慘死，打拼為了你：小鎮夫妻的一天、一年、一輩子》影像展即日起開展。（圖／松山文創提供）

生活中心／台北報導

松山文創園區「藝異空間」開春首檔推出《愛著卡慘死，打拼為了你：小鎮夫妻的一天、一年、一輩子》影像展，邀請嘉義縣布袋嘴文化協會（洲南鹽場）七對夫妻，以嘉義在地7種產業所連結的生活場景、小鎮情懷，展現他們對婚姻的體會，以及他們年復一年、根連土地的生猛愛情。

「如果再重來一次，我也不後悔啊！」展場中一幅幅婚紗照，紀錄的是70歲、60歲、50歲、40歲的他們，藉由影像紀錄，呈現每對夫妻相守至今的點點滴滴，與在地生活感。討海人李英義、蕭碧蟬年過七旬，結婚超過半個世紀，靠的是媒妁之言，李英義25歲那年開始討海，疼老婆的他都是自己補漁網，拿起竹針一穿一轉一拉一繫，破網就補成了出航的希望。

嘉義縣政府登錄的傳統藝術戲曲保存團體「慶和軒」團長黃錦財，與同年同月同日生的黃蔡素鸞，沒有「琴瑟和鳴」，而是在吹吹打打的鑼鼓、鐃鈸、嗩吶聲中攜手度過廟口人生。結婚至今51年的財哥、財嫂，經營婚姻的祕訣就是相互禮讓、彼此包容。  另外一對則是養豬人張豐欣、吳詠瑩的生活寫照。曾因被人倒債、窮到身上只剩30元，當時夫妻沒有對泣，而是重新站起！張豐欣每次出門只要看到小豬玩偶都會買一對回來，越胖越好，吳詠瑩嫁豬隨豬，工作與生活都很有「味道」。 

▲愛著卡慘死影像展。（圖／松菸提供）

松山文創園區周琍敏執行總監表示，「在情人節當日推出本次展覽，要傳遞的不只是愛情，而是期望透過更多跨界合作，喚醒大家對生活與土地的真實情感！」《愛著卡慘死，打拼為了你：小鎮夫妻的一天、一年、一輩子》影像展即日起至4月7日（日）止，由「松山文創園區」與「嘉義縣布袋嘴文化協會」共同策劃、執行，展名中的「你」是婚姻關係中的對方，是兩人經營的家，更是對於腳下這塊土地的情懷。

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關鍵字：松菸文創,影展,影像展,情人節

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