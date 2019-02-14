外交部未安排蔡英文赴華府演說　外傳近期正規劃出訪南太友邦

▲總統蔡英文。（圖／記者徐文彬攝）



記者陶本和／台北報導

前美國在台協會（AIT）理事主席卜睿哲（Richard Bush）日前發表4000多字長文，直指美國參議員聯名致函眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）敦促邀請我總統蔡英文至國會演說「欠缺考慮」，《ETtoday新聞雲》「慧眼看天下」節目主持人黃寶慧也赴美訪問。對此，外交部14日表示，目前並未規劃總統訪問華府。

對於邀請蔡英文赴美國華府演說的議題，外交部副發言人歐江安14日上午表示，外交部目前並未規劃總統蔡英文訪問華府。

據了解，外交部相關單位，近日已經啟動蔡英文出訪南太平洋友邦的相關規劃，涉外人士表示，屆時雖然不太可能訪問華府，但也可能會有過境美國的相關安排。

在卜睿哲的相關談話上，黃寶慧是於美東時間12日前往美國華府智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）獨家專訪現任東北亞研究中心主任卜睿哲。當被問及對蔡英文至美國國會演說的想法，卜睿哲表示，裴洛西不應該針對該信函做出任何回應，因為參議員的這項倡議，說明了「他們缺乏對於美國一中政策本質的了解，也沒有充分考慮到此舉可能帶來的影響。」

卜睿哲指出，美國於1979年與中國大陸進行關係正常化時就明確宣誓，與台灣的實質關係會以「非正式」做為基礎，因此提出美國在台協會及台北經濟文化代表處（TECRO）的架構；在這樣的基礎上，過去40年間，台美關係越來越深化、越來越寬廣，「現今台美間的互動方式和1979及1980年代已經大不相同，而所謂『非正式』的定義也隨著時間不斷演進。」

▼黃寶慧前進華府智庫布魯金斯學會，獨家專訪卜睿哲。（圖／《ETtoday》攝影團隊）



不過，卜睿哲向黃寶慧表示，若要正式由美國國會邀請台灣總統到華府聯席議會進行演說，就很難說明美國依然與台灣維持非正式關係，因為「正式的邀請」與非正式的概念彼此衝突。

他提到，過去蔡英文數度過境美國，台美雙方溝通也非常順暢；美方非常支持台灣與美國有近一步關係，但更重要的是維持台美關係實質發展，而不只是維持象徵性關係，「當然，有時候象徵性關係也能夠進一步有所助益、帶來實質進展，但背後需要有非常睿智的計算。但那究竟是何種象徵性動作，以及其是否可以提升、或反而降低實質關係，就需要進一步考量。」

對於卜睿哲的談話，歐江安表示，外交部有注意到相關的意見表達，日前外交部非常感謝美國參議員、亞太小組主席提出聯名函，獲得相當多的參議員連署支持。

歐江安表示，這些都是以具體行動來力挺，外交部對於堅定的友誼，表達由衷的感謝，強化台美互動跟交流，是台美雙方長期共同努力的目標。

歐江安進一步表示，美國在去年以一致方式通過台灣旅行法，且獲得川普總統的簽署，展現出美國行政、立法一致支持台灣的立場，「我們對於美國方面，展現對友誼的支持，不論立法、行政部門，都是由衷的感謝」。

歐江安坦言，當然也有聽到不同的聲音，美國跟台灣都是自由民主的國家，都很重視相關意見的表達。她強調，未來政府會秉持務實、審慎的態度，處理相關的事務，也會跟美方保持密切溝通跟協調；而重要的原則是「互信、互惠，且審慎推動」，必須穩健的跟美方深化友好關係。

▼外交部副發言人歐江安。（圖／記者陶本和攝）