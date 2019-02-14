民進黨修法延長管制卸任高官赴陸　馬辦痛批違憲蠻幹

▲前總統馬英九與前副總統吳敦義。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

立法院新會期將於明天開議，攸關退休高階將領及政務官赴中國管制15年的「兩岸人民關係條例」修法，民進黨團將列為優先法案，此外，涉及國家機密人員出境3年管制期改為最長6年的「國家機密保護法」也將優先修法。若法案在5月20日前通過，未來前總統馬英九、前副總統吳敦義出訪對岸之計畫恐怕受阻。

依據現行兩岸人民關係條例規定，退離職軍公教人員赴陸之許可年限原則為3年，原服務機關得增減之。未來修法後，原服務機關只得增加不得縮減，政務副首長、退役中將以上，若赴中參加「黨政軍指標性活動」，管制期間也亦大幅延長為15年。

民進黨團總召柯建銘表示，此案於2017年7月就由行政院提出政院版，但接連因立法院審查軍人年金改革以及發生「促轉會事件」，導致立法院委員會尚未排審，新會期將有機會處理。

針對此兩項法案捲土重來，馬英九辦公室表示，攸關民生的罷工和能源等問題，蔡英文政府和民進黨立委不去解決，反而一再拚政治搞意識形態、針對性修法，此種違憲蠻幹之行為，社會將自有公評。

國民黨發言人歐陽龍則表示，蔡政府此次修法動作，明顯衝著馬英九及吳敦義而來，不僅針對特定對象，更針對中國大陸。歐認為，民進黨選擇在總統大選前強行修法且欲打算強渡關山送至立法院優先審議，根本是民進黨對自己的兩岸政策毫無信心。

歐陽龍點出，蔡政府之所以沒有信心，是害怕民眾看清楚唯有國民黨之兩岸政策才能帶來經濟繁榮的願景，因此刻意扣上國家機密的帽子。但歐也質疑，真相一旦被掀開，蔡政府能不心虛，告訴人民為何對自己的兩岸政策這麼沒信心嗎？