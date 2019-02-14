樂觀看待貿易談判成果　川普：願意稍微延長「硬期限」

▲美國總統川普願延長休兵期限。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

新一輪的美中貿易磋商今（14日）在北京登場，美國總統川普在會談前夕首度鬆口表示，若是雙方取得良好進展，為了順利達成協議，他可以適度延長3月1日的最後期限。

此輪談判由高層級的代表領軍，美方代表團包含貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin），中方則由中國國務院副總理劉鶴代表。去年底萊特海澤曾表示，3月1日是美中貿易談判的「硬期限」（hard deadline），如果沒有在期限內達成協議，美國將對從中國進口的2000億美元（約台幣6兆1560億元）商品關稅，從10%增至25%。

根據BBC報導，川普12日表示，願意延長「硬期限」，讓協議順利完成，「如果此輪談判結果，與最終協議非常接近的話，雙方可以做出實質交易，我可以讓這個期限稍稍往後延，但總體來說，我希望不用這樣做。」川普告訴記者，美方代表團是非常優秀的團隊，它會與中國大陸達成良好的協議。梅努欽也在14日向媒體表示，到目前為止一切良好。

《紐約時報》指出，萊特海澤與梅努欽在談判中的主要任務，就是必須確保中方是否能承諾執行協議內容。目前雙方遇到最大的障礙在於，如何讓中方履行加入WTO時的承諾，以及承諾保護智慧財產權、停止強制轉讓美國技術、政府停止補貼出口商。