中美高級別貿易磋商登場！環時：繼續用平常心迎接

▲《環球時報》呼籲繼續用平常心迎接中美高級別磋商。（圖／路透社）

記者馬叔安／綜合報導

中美高級別貿易磋商今明兩天登場，《環球時報》呼籲繼續用平常心迎接中美高級別磋商，中國大陸要尊重美方，同時要堅定地更加尊重自己，「並且把做好自己事情的重要性放在與外方談判的重要性之上」，在過去的貿易戰中，美國的實力強於中國大陸，導致美攻中守是基本態勢，但究竟美國的衝擊力和中國的抵抗力孰強難分伯仲。

《環球時報》13日社論指出，這次在北京舉行的中美高級別磋商中，美國方面從領導人表態到市場反應都展現了對雙方在朝著達成協議的終點不斷接近的樂觀，這種樂觀似乎超過了中國大陸方面對前景的預期，這也是形勢積極的重點所在，「貿易戰是美國發動的，美方願意達成協議的意願保持了不斷增加的勢頭。」

社論表示，川普在星期二表示有意在確認中美有望達成公平協議的情況下，延長雙方談判的期限，這被認為是美方希望達成協議的最新動向，川普還表達了願意舉行新的中美元首會晤，共同敲定雙方談判團隊解決不了的最後障礙的態度，從美方這種積極樂觀脫軌，另置中美貿易戰升級的新方向勢必意味著越來越大的政治代價。

▲中美關係示意圖。（圖／路透社）

社論強調，中方並不希望選擇把貿易戰打下去，但像貿易戰剛開始時那樣認為中國大陸要比美國更難受、也更容易退讓的美國人，如今肯定要少多了，而在經歷了這場「史詩級」的貿易戰後，中美雙方都冷靜了許多，從而逐漸形成了兩國朝著達成協議走的大氛圍、大趨勢，「雙方剩餘的分歧看上去更像是幾只孤立的船了，它們不會被掀翻，但也難成大壩，它們在尋找進港停泊的機會。」

社論指出，雖然一些美國菁英力爭美國單贏，但商人出身的川普懂得貿易戰的真諦是「雙贏」，中方應珍惜近一年打打談談形成的當前形勢的理性走向，同時也要保持一顆平常心，中美經貿關系即使達成協議後也將波瀾起伏恐怕是高概率事件，一旦達不成協議，雙方談判進程不會就此中斷、會有其他機緣促其恢復同樣是高概率事件。