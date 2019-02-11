菸頭丟窗外卻飛回大腿上⋯駕駛嚇壞「S型狂撞」護欄　網直呼療癒

<br>

記者朱世凱／綜合報導

四川成渝高速公路近日發生一輛轎車突然失控撞路旁鐵欄的事件。執法人員表示，肇事駕駛朝窗外隨意扔菸頭時，菸頭被風吹回來掉到自己大腿上，結果一時驚慌才會猛轉方向盤導致車禍發生。事故造成車輛的水箱和前保險桿等都脫落，估計車輛及道路損失要價數萬元人民幣以上。

▼駕駛想把菸頭扔出窗外，沒想到竟然害自己出車禍。（圖／翻攝自看看新聞）

影像顯示，原本直行的轎車突然擦撞左側護欄，隨後又暴衝撞向右側護欄，車輛還重重彈起一下，之後才又撞回左側護欄停下，過程不斷冒出火光，讓人看得心驚膽跳。高速公路執法人員劉斌表示，駕駛吸菸後丟菸頭時，菸頭沒有丟出車窗外，結果吹回來掉在自己大腿上，驚慌下大力轉動方向盤才會釀禍。

所幸車輛在「S型狂撞」後並未造成人員死亡，駕駛也只有被安全氣囊彈傷而已，但是轎車的水箱和前保險桿都脫落，部分道路設施也損毀相當嚴重，初步估計司機要賠償數萬元人民幣以上。

▼車輛S型來回狂撞兩側護欄。（圖／翻攝自看看新聞）

網友看完紛紛表示，「有時候報應來得就是這麼快」、「不知道為啥看得很爽」、「還好只禍及自己沒釀成大禍」、「如果最後引發火災，後果不堪設想」、「亂丟東西的後果！」、「這個保險公司賠嗎？」