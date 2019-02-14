王金平12字「長君論」霸氣回應年紀問題　手寫照曝光

▲前立法院長、國民黨立委王金平。（圖／記者黃克翔攝）

政治中心／綜合報導

面對2020總統大選，國民黨內太陽互爭，目前檯面上包括黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫及立委王金平皆有意挑戰大位。其中，年紀最大的王金平對於外界質疑，簡單以紙筆寫下12字「國危須立長君，惡戰須用拙將」回應，而今手稿也曝光。

▲王金平手寫12字。（圖／記者皮心瑀翻攝）

王金平預計3月就會正式宣布參選總統。據指出，王金平早在去年11月跟一位事業版圖橫跨兩岸三地的台灣企業領導人見面時，就被詢問是否要選總統，另也有人提出年紀會不會遭做文章，當時王金平拿出紙和筆，寫下12個字回應現場所有人，「國危須立長君，惡戰須用拙將」，強調國家危難時，就需要有經驗的領導人主政，而現場的企業家也都表示認同。

王金平接受《雲端最前線》專訪時表示，現階段總統副手人選還沒考慮，一切會等到提名後。王金平也談到國家未來願景，希望能在總統4年任內，解決內耗、促成國內和諧，並進一步處理兩岸問題，好好跟對岸共商，處理台灣各種困境。

有關兩岸問題，王金平則說，台灣現在要獨獨不了，想統也統不了，而對兩岸關係，各方都有不同意見，不管是誰提出什麼看法，都會有人反對，所以應該讓各方一起尋找新的共識，再跟大陸協商談判。

王金平指出，朝野不和諧，對立非常厲害，做大眾的公道伯，一本初衷沒變過，決定站出來投入大選。對於參選的意志，王金平也強調是百分百。