阿公時代情人節超省「電影票只要12塊台幣／張」　過半禮物都挑這個

▲不少情侶總為了情人節大費周章地準備。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

國際中心／綜合報導

愛情這個抽象的精神產物在20世紀中期以後越來越「商業化」，根據美國零售聯合會統計，美國2018年的「愛情產業鏈」商機高達200億美元，而且有過半數的情人會選擇以「糖果」當作禮物。《今日美國》統計，1948年時，平均一對情侶度過情人節的花費在9美元，如今落在70美元；當年一張電影票也只要36美分，2018年的價格則是9美元一張。

《今日美國（USA TODAY）》的這份統計是由美國投資網站《24/7華爾街（24/7 Wall St.）》改良而來，顯示從1948至2018歷年來的情侶消費平均與電影票價格的變化。將電影票獨立出來紀錄的原因在於，「它（看電影）總是情侶們的第一選擇。」

▲好的電影及密閉幽暗的空間，是不少情人選擇在電影院加溫感情的考量。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

統計指出，2018年平均一對情侶在情人節當天的消費達70.32美元（約新台幣2200元）；2007年的情侶消費第一次突破60美元；1998年的情侶消費則低於50美元，顯示在過去20年間，每對情侶平均每年在情人節上都多花費了1美元。

從1989年開始，消費就不曾低於40美元；1980年，一對情侶在情人節當天的花費是27.45美元來度過情人節；而1950年代的美國人只需花費低於11美元的價格就能夠度過一個美好的節日；至於1948年的行情則是9美元一個情人節。

▲過半數的人選擇糖果當情人節禮物，送花的人也有35%。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

相較於現在9美元一張的電影票，千禧年（2000年）時只要5塊錢美金；80年代的價格落在一張3美元左右；1965年才首度突破1美元一張；而50年代之前的電影票一張則只要38美分。然而統計中僅顯示帳面上的價格，並未計算通貨膨脹與其它現實因素影響，因此僅供參考。

其中有趣的是，隨著商業化氣氛越趨濃厚，就連不是單身的美國人也開始有抵制情人節的想法。儘管美國度過情人節的人口數不斷下降，消費總額卻連連上漲，或許可打趣推測除去大環境的因素，現在的情人越來越難取悅，才會導致每對情侶的消費越花越多。