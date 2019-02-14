韓國瑜直言兩岸應「你儂我儂」　陸委會：拒絕「恐怖情人」

▲廈門台協吳家瑩（左）一行會見高雄市長韓國瑜葉匡時。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

記者蔡浩祥／台北報導

高雄市長韓國瑜日前直言，兩岸關係應「你儂我儂」，痛批總統蔡英文只想著權力。時逢西洋情人節，陸委會副主委邱垂正表示，無論是「先有後婚」或是「你儂我儂」，應該是要拒絕「恐怖情人」，祝大家情人節快樂、天下有情人終成眷屬。言談間似乎反酸韓國瑜的兩岸主張。

主張「經濟一百分、政治零分」的韓國瑜，近日證實2月星馬行後，預計3月下旬訪問大陸多個經濟性較強城市。

邱垂正重申，兩岸政策是中央職權，地方應顧及民主、主權，反批北京預設前提要求接受「一中原則」的「九二共識」，不斷恫嚇威脅、打壓台灣生存空間，更提出「一國兩制」台灣方案，試問這樣是「兩岸一家親」、「你儂我儂」？

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者蔡浩祥攝）

他強調，無論是「先有後婚」或是「你儂我儂」，應該是要拒絕「恐怖情人」，祝大家情人節快樂。

談及兩岸城市交流，邱垂正表示，政府支持兩岸交流立場不變，若不設政治前提，政府皆正面看待，地方首長、直轄市長應遵守相關法令，不得違反《兩岸關係條例》相關法規。

農曆年後，藍營縣市掀起赴陸交流潮，除韓國瑜計畫3月赴陸訪問，南投縣長林明溱、宜蘭縣長林姿妙也計劃4月招商行銷觀光，新北市長侯友宜也不排除跟進，搭配商業交流與農特產行銷。