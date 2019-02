嘴甜得人疼！化身暖男暖女　闖入別人心房靠這10句

▲”讚美”不但使人心情愉悅,也可以快速拉近人與人的距離。(圖/取自免費圖庫Unsplash)

嘴甜得人疼!”讚美”不但使人心情愉悅,也可以快速拉近人與人的距離,尤其在寒冷的冬天裡,一句好聽的話,還能讓人心暖暖!西洋情人節到了,想化身暖男暖女,闖入別人的心房嗎?趕快跟著《VoiceTube》來學學10句稱讚用語,除了「Good!」「Great!」「Nice!」這些老哏外,你還可以這麼說...

1. You’re awesome. 你超讚的。

You’re awesome. The presentation was really impressive.

你表現超好的,這次的簡報讓我印象非常深刻。

2. You did a good job. 你做得很好。

Eden, you did a good job in the marathon.

Eden,你在馬拉松賽上表現得很好!

其他相似說法:Nice going!

You got the first prize? Nice going!

你得到第一名嗎?做得好!

3. I am so proud of somebody. 我非常以(某人)為榮。

I am so proud of my students.

我以我的學生為榮。

4. You’ve got a great personality. 你人真的很好。

It doesn’t mean that you are not attractive when someone says “you’ve got a great personality”.

有人說你人很好,不代表就你沒有吸引力。

5. You’re really talented/professional. 你非常有天份 / 專業。

The paintings you drew are so life-like. You’re really talented!

這些圖畫栩栩如生,你真的非常有天份!

6. You have a great sense of humor. 你好幽默。

He knows what to say at the right time and he also has a great sense of humor.

他知道看場合說話,而且也很有幽默感。

7. You’re really something! 你真不簡單!

Your volunteering experience in Cambodia truly inspired me. You’re really something.

你在柬埔寨當志工的經驗啟發了我。你真不簡單!

8. I admire you! 我佩服你!

I’ve always admired his great strength of will.

我總是佩服他堅強的意志力。

9. Way to go. 這樣做就對了!

Way to go! We’re going to the finals.

這樣就對了!我們要進決賽了。

10. That’s impressive! 這好厲害!

A: He built the whole thing himself.

他一個人完成了所有事情。

B: Oh, wow! That’s so impressive!

哇!這太厲害了!



▲當外國朋友說你做得很好時,大方地謝謝他就好了。(圖/取自免費圖庫Unsplash)

*同場加映*

●如何回應外國人的讚美呢?

當外國朋友說你做得很好時,千萬別回 No, no, no,學會下面的表達方式,大方地謝謝他就好了,這樣也能拉近與外國朋友的距離哦!

1. Thank you. That’s very kind of you. 謝謝你,你人真好。

2. Thank you. I appreciate the compliment. 謝謝你的讚美。

3. Thank you. I am very grateful. 謝謝你,我很感激。

●如何回應外國人的謝謝呢?

如果只是順手幫忙沒有大不了的事情,下面的回答都可以代替 You’re welcome. 這個萬年爛哏。

1. Oh, it’s no big deal. 沒什麼大不了的。

2. Not at all. 不會。

3. No problem. 不會啦,小事一樁。